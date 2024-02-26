Три человека отравились угарным газом в Алматинской области

Неисправность печи привела к отравлению угарным газом трех человекв Алматинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

В 13:15 часов в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Каратурык Енбекшиказахского района по улице Мынбаева в частном жилом доме из-за нарушений правил эксплуатации печи на твердом топливе (неисправность печи) получили отравление угарным газом и были госпитализированы в Центральную районную больницу Енбекшиказахского района села Шелек хозяйка дома, 1974 года рождения (состояние тяжелое) и ее дочери, 2009 и 2010 года рождения - у обеих состояние средней степени тяжести.

На место происшествия выезжали сотрудники и техника департамента по ЧС Алматинской области.

ДЧС Алматинской области призывает граждан соблюдать правила безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.