Неиспользуемый участок на побережье Балхаша вернули в госсобственность
Земельный участок был предназначен для обустройства зоны отдыха и оказания туристических услуг, но в течение многих лет не использовался, передает Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.
Департамент по управлению земельными ресурсами Карагандинской области в рамках исполнения поручения Главы государства по развитию туристического кластера региона проводит системную работу по возврату в государственную собственность ранее предоставленных, но не освоенных земельных участков на побережье озера Балхаш для строительства туристических объектов.
По результатам внеплановой проверки был выявлен земельный участок площадью 0,5 га, расположенный в селе Торангалык, предназначенный для обустройства зоны отдыха и оказания туристических услуг, который в течение многих лет не использовался. Предпринимателю было выдано предписание об освоении данного участка.
В связи с невыполнением предписания департамент наложил на предпринимателя штраф и обратился в суд с требованием о принудительном изъятии земельного участка.
Специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области полностью удовлетворил требование, приняв решение о принудительном изъятии земельного участка с последующим его выставлением на торги (аукцион).
Решение суда вступило в законную силу.
