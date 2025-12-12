РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    18:53, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Неиспользуемый участок на побережье Балхаша вернули в госсобственность

    Земельный участок был предназначен для обустройства зоны отдыха и оказания туристических услуг, но в течение многих лет не использовался, передает Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

    Неиспользуемый участок на побережье Балхаша вернули в госсобственность
    Фото: Министерство сельского хозяйства РК

    Департамент по управлению земельными ресурсами Карагандинской области в рамках исполнения поручения Главы государства по развитию туристического кластера региона проводит системную работу по возврату в государственную собственность ранее предоставленных, но не освоенных земельных участков на побережье озера Балхаш для строительства туристических объектов.

    По результатам внеплановой проверки был выявлен земельный участок площадью 0,5 га, расположенный в селе Торангалык, предназначенный для обустройства зоны отдыха и оказания туристических услуг, который в течение многих лет не использовался. Предпринимателю было выдано предписание об освоении данного участка.

    В связи с невыполнением предписания департамент наложил на предпринимателя штраф и обратился в суд с требованием о принудительном изъятии земельного участка.

    Специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области полностью удовлетворил требование, приняв решение о принудительном изъятии земельного участка с последующим его выставлением на торги (аукцион).

    Решение суда вступило в законную силу.

    Ранее мы писали, что землю под несостоявшийся ТЦ в Астане вернули в собственность государства. 

     

    Диана Калманбаева
