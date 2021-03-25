Неиспользуемые земли будут выявлять по результатам космического мониторинга - Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С участием заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова проходит первое заседание по земельной реформе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания министр сельского хозяйства Сапархан Омаров доложился о проводимой работе по вопросам эффективного и рационального использования сельхозземель.

«На сегодняшний день: установлен запрет на предоставление сельхозземель в приграничной зоне иностранцам и гражданам, состоящих в браке (супружестве) с иностранцами или лицами без гражданства, с определением расстояния от государственной границы; нужды населения по содержанию их личного скота вблизи населенных пунктов отнесены к категории государственных нужд, что дает законодательное основание по их принудительному изъятию», - сказал во время заседания министр сельского хозяйства.

Также, как отметил Сапархан Омаров, в целях усиления государственного контроля за рациональным использованием сельхозземель в 2019 году в Земельный кодекс внесены изменения по использованию данных дистанционного зондирования земли. Теперь, как объяснил министр, наряду с результатами систематических наблюдений, наземных съемок, обследований, инвентаризации для выявления неиспользуемых земель будут использованы результаты космического мониторинга.

«В целях создания экономического понуждения к добровольному отказу от неиспользуемых сельхозземель нерадивыми землепользователями в декабре 2020 года приняты поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие кратное увеличение ставки налога с 10 до 20 раз на неиспользуемые сельхозземли», - отметил глава Минсельхоза.

Напомним, Комиссия по земельной реформе была создана по поручению Главы государства для обсуждения норм проекта Земельного кодекса РК и выработки предложений.

Ранее был утвержден состав Комиссии по земельной реформе.