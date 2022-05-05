5 Мая 2022 07:50

Неиспользуемые сельхозземли возвращают в госсобственность в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Более 500 тыс. га неиспользуемых сельхозземель вернули в собственность государства в Актюбинской области. Об этом сообщили в ходе совещания по вопросам эффективного и рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления сельского хозяйства, общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в Актюбинской области составляет более 26,5 млн га, в том числе пастбища – 24,8 млн га. В сельскохозяйственном обороте используется свыше 12,5 млн га.

Путем досрочного расторжения договоров аренды в государственный земельный фонд было возвращено 524,8 тыс. га неиспользуемых сельскохозяйственных земель, из них 39,2 тыс. га составляют пашни.

В связи с этим аким области Ондасын Уразалин поручил продолжить работы по возврату в государственную собственность неиспользуемых земельных участков.

«Вместе с выявлением и изъятием неиспользуемых земель сельхозфонда в пользу государства необходимо обеспечить их рациональное использование», - подчеркнул Ондасын Уразалин.

Также в ходе совещания был рассмотрен вопрос обеспечения пастбищными угодьями населенных пунктов. В настоящее время по области проводится работа по увеличению их площади. На данный момент общая площадь пастбищ населенных пунктов Актюбинской области составляет 3,8 млн га.



