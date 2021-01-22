Неиспользуемые сельхозземли возвращают государству в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Соблюдение земельного законодательства и рациональное использование земель продолжают оставаться актуальными проблемами для Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя управления земельных отношений акимата Жамбылской области Бахтияра Копбосынова, на сегодняшний день в регионе имеется 7,2 тысячи гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

«В минувшем году по поручению акима Жамбылской области Бердыбека Сапарбаева был утвержден план по возврату государству 70 тысяч гектаров неиспользуемых земель, однако фактически возвращено 82 тысячи га. На сегодняшний день осталось в Меркенском районе 3 910 гектаров, в Шуском - 200, в Кордайском - 2 503 и в Рыскуловском - 379 гектаров», - пояснил Бахтияр Копбосынов, заметив, что по этим участкам, возможно, будет в 10 раз повышен земельный налог.

«Для рационального использования земель сельскохозяйственного назначения и прекращения нарушений земельного законодательства необходимо своевременно завершить инвентаризацию земель, внедрить цифровизацию земельного кадастра и космический мониторинг использования земель», - подчеркнул руководитель управления земельных отношений акимата Жамбылской области.

Напомним , соблюдение земельного законодательства в регионе обсуждалось в минувшем году на координационном совете в областной прокуратуре. Тогда органами прокуратуры области было выявлено свыше двух тысяч неиспользуемых земельных участков площадью 350 тысяч гектаров (3 500 кв. км) кадастровой стоимостью 3,7 млрд тенге. Для сравнения, площадь государства Люксембург составляет 2 586 кв. км. Принятыми мерами обеспечено освоение свыше одной тысячи земельных участков площадью 210 тысяч гектаров кадастровой стоимостью 1,9 млрд тенге.