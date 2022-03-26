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Неиспользуемые сельхозземли в залоге банков второго уровня будут возвращены государству

Автор:  
Арайлым Мұрат
26 Марта 2022, 20:49
Неиспользуемые сельхозземли в залоге банков второго уровня будут возвращены государству

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный инспектор по использованию и охране земель в РК Мурат Темиржанов высказался о сельхозземлях находящихся в залоге у банков и других финансовых институтов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня, 25 марта 2022 года мною было поручено всем территориальным Департаментам по управлению земельными ресурсами КУЗР МСХ РК усилить меры по принудительному изъятию и возврату в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в залоге банков второго уровня и других финансовых институтов, а также перешедших в собственность или землепользование банков. Исключительно в правовом поле», - написал в Facebook Темиржанов.

Он также отметил, что его главная задача упорядочить ситуацию в сфере земельных отношений!


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