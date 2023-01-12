Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Неиспользованные на питание учеников деньги потратили на выплаты премий школы Астаны

12 Января 2023, 20:06
Неиспользованные на питание учеников деньги потратили на выплаты премий школы Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ряд школ Астаны потратил целевые неиспользованные деньги, которые были ранее предусмотрены на питание школьников, на выплаты премий. Об этом заявил секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ерлан Каналимов в ходе заседания столичного маслихата заявил, что у него возникли вопросы касательно эффективности выделяемых средств на школьное питание.

«Была определенная проверка. В 2021 году 1 млрд тенге составляла по плану сумма финансирования на питание школьников. Фактические затраты объектов управления образования по школьному питанию составили 264 млн тенге. Но вся сумма - 1 млрд тенге - была оплачена объектам образования. Расхождение по неэффективности составляет 815 млн тенге. Мы работаем по факту или по плану? Я понимаю, планировать надо на всех. Тем более был карантинный период. Но если по бумагам подтверждается 264 млн тенге, надо 264 млн оплачивать. Остальное - в бюджет», - сказал Ерлан Каналимов.

Также, по словам секретаря маслихата, по школьному питанию имеются остатки в рамках неосвоенных средств в ряде учреждений образования Астаны.

«Школа-лицей №60 - почти 108 млн тенге они должны были вернуть в бюджет; школа №37 - 59 млн тенге; школа-лицей №72 - 31 млн тенге и школа-гимназия №22 - 4 млн. Вместо того, чтобы их вернуть как неосвоенные средства, они взяли и перераспределили на другие цели. Эти средства направили на премирование, на доплаты и так далее. Так нельзя. Это - целевые деньги. Мы тут сидим, каждую копейку считаем, когда идет распределение бюджета, а тут спокойно распределяют на премии миллионы», - возмутился Е. Каналимов.

Ранее секретарь маслихата поднял вопрос меню школьных столовых, отметив, что все больше детей просят деньги у родителей, чтобы питаться разнообразно.


Новости по теме
Маракуйю на аквапонике вырастила павлодарская школьница
Очные занятия в школах отменили в ряде регионов Казахстана
Занятия для начальных классов переводятся на дистанционку в Караганде
Теги:
Читайте также
Теплоэлектроцентрали модернизируют в Астане
«Барыс» проиграл «Нефтехимику» в Астане
Водитель из Астаны арестован за неповиновение полицейским на закрытой трассе
Около 800 застрявших авто сопроводили полицейские до столицы и Павлодарской области
Жителей Астаны предупредили об опасности схода наледи и снега с крыш
«Барыс» сыграет с одним из прямых конкурентов за попадание в плей-офф КХЛ
Выборы в Сенат - депутаты маслихата Астаны приступили к голосованию
Школьники Карагандинской области завоевали Гран-при на фестивале роботов
Новости партнеров
Популярное
1 Кайрат Тастекеев станет сенатором от Абайской области: предварительные итоги ЦИК
2 Выборы депутатов Сената Парламента стартуют в Казахстане
3 Шакарым Буктугутов станет сенатором от Восточно-Казахстанской области: предварительные итоги ЦИК
4 Подведены предварительные итоги выборов депутатов Сената Парламента
5 Жанна Асанова станет сенатором от Алматы: предварительные итоги ЦИК

Лента новостей