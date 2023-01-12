Неиспользованные на питание учеников деньги потратили на выплаты премий школы Астаны

12 Января 2023, 20:06

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ряд школ Астаны потратил целевые неиспользованные деньги, которые были ранее предусмотрены на питание школьников, на выплаты премий. Об этом заявил секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ерлан Каналимов в ходе заседания столичного маслихата заявил, что у него возникли вопросы касательно эффективности выделяемых средств на школьное питание.

«Была определенная проверка. В 2021 году 1 млрд тенге составляла по плану сумма финансирования на питание школьников. Фактические затраты объектов управления образования по школьному питанию составили 264 млн тенге. Но вся сумма - 1 млрд тенге - была оплачена объектам образования. Расхождение по неэффективности составляет 815 млн тенге. Мы работаем по факту или по плану? Я понимаю, планировать надо на всех. Тем более был карантинный период. Но если по бумагам подтверждается 264 млн тенге, надо 264 млн оплачивать. Остальное - в бюджет», - сказал Ерлан Каналимов.

Также, по словам секретаря маслихата, по школьному питанию имеются остатки в рамках неосвоенных средств в ряде учреждений образования Астаны.

«Школа-лицей №60 - почти 108 млн тенге они должны были вернуть в бюджет; школа №37 - 59 млн тенге; школа-лицей №72 - 31 млн тенге и школа-гимназия №22 - 4 млн. Вместо того, чтобы их вернуть как неосвоенные средства, они взяли и перераспределили на другие цели. Эти средства направили на премирование, на доплаты и так далее. Так нельзя. Это - целевые деньги. Мы тут сидим, каждую копейку считаем, когда идет распределение бюджета, а тут спокойно распределяют на премии миллионы», - возмутился Е. Каналимов.

Ранее секретарь маслихата поднял вопрос меню школьных столовых, отметив, что все больше детей просят деньги у родителей, чтобы питаться разнообразно.