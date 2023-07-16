Нехватку воды в Тайынше в СКО прокомментировал районный аким

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В редакцию МИА «Казинформ» обратились жители районного центра Тайынша Северо-Казахстанской области с жалобой на отсутствие воды в домах. Ситуацию прокомментировал аким Тайыншинского района Берик Альжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации тайыншинцев, воду они не могут получить даже по ранее составленному графику.

«Каждый год летом отключают воду, аргументируя это тем, чтобы люди не поливали свои огороды, так как есть нехватка воды. В то же самое время огромный комплекс, который люди назвали как «Биохим», он потребляет ежедневно несколько миллионов кубов воды, которые затем сливает в степь. Людям же в Тайынше невозможно ни умыться, ни зубы почистить, ни помыться, ни вещи постирать. Изначально подали график, согласно которому должны были включать воду на несколько часов в день, и при этом даже такого графика не придерживались, и воды как не было, так и нет», - пишут жители небольшого городка.

Аким района Б. Альжанов пояснил, что водоснабжение Тайынши осуществляется из Булаевского группового водопровода. Ежедневно подается около 1 700 кубометров воды. Оператором подачи является ТОО «ТайыншаКоммунСервис».

«Из-за жаркой погоды увеличивается расход воды физическими лицами для технических нужд, полива приусадебных участков. Суточное потребление возрастает с 1 000 до 1 800 кубометров. Объемов подаваемой воды из группового водопровода недостаточно для бесперебойного обеспечения населения. Поэтому вынуждены осуществлять подачу воды по графику. При этом в отдельные часы при большом заборе воды, в сети водопровода не создается требуемого давление для подъема воды на верхние этажи многоквартирных домов, что вызывает нарекания и претензии горожан. Для жителей во дворах многоквартирных домов установили передвижные емкости с водой для технических нужд», - прокомментировал аким района.

Он добавил, что для решения проблемы бесперебойного водоснабжения Тайынши и других населенных пунктов чистой питьевой водой филиал «Есиль Су» РГП «Нуринский групповой водопровод» разрабатывает рабочий проект «Реконструкция Булаевского группового водопровода и строительство водопроводов и отводов к сельским населенным пунктам Тайыншинского района» 4-й очереди. В проекте предусмотрено строительство в городе Тайынше двух дополнительных накопителей по 1 000 кубометров возле насосной станции.

«Что касается комплекса ТОО «Bio Operations» (Биохим), то вода из резервуаров ТОО «ТайыншаКоммунСервис» на завод не подается. В 2020-м году села Леонидовки пробурили четыре скважины, установили глубинные насосы и проложили водопровод до завода. Эта вода проходит многоуровневую очистку и фильтрацию и используется для производственных нужд», - сообщил Б. Альжанов.

В Тайынше 4 210 абонентов, из которых 4 100 физических лиц. Приборы учета установлены у всех. Местные власти проводят разъяснительную работу об экономии и бережном использовании питьевой воды.