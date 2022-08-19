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Нехватку водных ресурсов отмечают в Казахстане
19 Августа 2022 17:42

Нехватку водных ресурсов отмечают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Имеющиеся водные ресурсы южных регионов страны почти исчерпаны. Об этом заявил руководитель управления государственного контроля в области использования и охраны водного фонда Комитета по водным ресурсам Минэкологии Марат Иманалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как подчеркнул представитель Минэкологии в ходе общественного обсуждения, прошедшего в столице, водные ресурсы Казахстана - живая, уникальная и уязвимая система, которая подвержена рискам намного больше, чем в других странах. Вместе с тем, по его словам, водные ресурсы подвергаются воздействию глобального потепления.

«Уже на современном этапе мы ощущаем нехватку водных ресурсов. Это касается южных регионов, где сельское хозяйство развито: в Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областях уже испытывают дефицит водных ресурсов. Имеющиеся водные ресурсы данных областей, в принципе, исчерпаны», - сообщил Марат Иманалиев.

По его словам, сегодня забор воды производится в ущерб экологии. Около 44% стока воды Казахстана формируется за его пределами - в граничащих с Казахстаном соседних государствах.

Ранее сообщалось, что к 2030 году в Казахстане прогнозируется сокращение объема речного стока до 99 кубических км.

Фото: grander.com


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