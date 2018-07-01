Нехватку кирпичей испытывают стройки Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе пресс-конференции в региональной службе коммуникаций аким города Актобе Ильяс Испанов рассказал о дефиците кирпичей, необходимых для строительства жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В этом году мы должны по поручению акима области построить 800 тысяч квадратных метров жилья, что в 1,5 раза больше уровня прошлого года. На сегодняшний день необходимого количества кирпичей актюбинские заводы выпустить не в состоянии. На полную мощность загружены все актюбинские заводы. Кроме того, оборудование на старых заводах время от времени выходит из строя. Мы ведем переговоры с Костанайской и Кызылординской областями, те готовы поставлять, однако транспортные расходы отразятся на стоимости возводимого жилья», - сказал аким.

Для улучшения ситуации местные кирпичные заводы расширяют производство. В августе планируется запуск нового кирпичного завода от компании «Коктас Актобе», который, по словам И. Испанова, будет производить в 3 раза больше прежней мощности. А в октябре в Актобе заработает новый завод от компании «Экотон» по производству газоблоков.

«Кирпичи мы распределяем в ручном режиме, просим заводы учитывать объемы строительства», - сказал аким.