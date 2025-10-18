Нехватка залов и ваучеров: как Министерство борется за доступ детей к секциям

Корреспондент Kazinform узнал, какие меры уже приняты и что ожидается в ближайшем будут внедрены для улучшения ситуации.

В 2025 году в программе «Даму бала» выделено более 90 тысяч ваучеров для дополнительного образования 230 тысяч детей, что на 15 тысяч больше, чем в предыдущем году. Ваучеры распределяются по разным видам спорта, причем наибольшее количество предназначено для футбола, бокса и дзюдо.

В целом же свыше 400 организаций дополнительного образования открыли в этом году в стране. Охват детей составляет больше 3 миллионов. Из них около 60% посещают бесплатные кружки и секции — это на 10% больше по сравнению с предыдущим годом.Однако, количество проблем также не уменьшается.

Алматинка Шолпан Бертисбаева рассказала, что раньше в Управлениях спорта регионов была ваучерная система подушевого финансирования, сейчас же внедрен фактически единый ваучер сейчас. Но ребенок, который имеет этот один ваучер, не всегда может выбрать понравившийся ему спорт или вид творчества. Причина этому, по мнению женщины, недостаточная гибкость самой системы, а также проблема доступа секций, участвующих в данной программе, к спортивным сооружениям и классам.

— Секции, которые участвуют госпрограммах, сталкиваются с важной проблемой. Для ее решения необходимы льготные условия доступа к помещениям, к спортзалам в школах, вузах, домах культуры. И есть потребность субсидирования аренды помещений, потому что многие спортзалы недоступны. Детских центров спортивных у нас много, но к зиме они остаются без помещений, без спортзала и дети зимой не могут заниматься спортом. Мои внуки ходят на футбол, но не могут заниматься в помещении, потому что спортзалов нет. И они сейчас зимой будут вынуждены заниматься на улице. Думаю, это недопустимо, — сказала Шолпан Бертисбаева.

Она предлагает обеспечить доступ секциям в школьные спортзалы, в бассейны, которые, как часто бывает, пустуют. Или искать какие-то другие помещения для занятий спортом в зимнее время.

— У нас есть залы государственных спортивных клубов, например, но среди них можно заметить и обветшалые, нуждающиеся в ремонте», — отметила женщина.

Не секрет, что спортивные секции способны укрепить культурно-воспитательную работу среди детей и подростков, помогать формированию здорового поколения, чтобы дети не болтались на улице, а чтобы гармонично развивались и росли, чтобы было будущее спортивное у детей, формировался олимпийский резерв. Вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев подчеркнул, что развитие массового спорта является одним из основных направлений развития отрасли спорта. В Послании-2025 Глава государства также акцентировал внимание на развитии массового детско-юношеского спорта. И в профильном министерстве проводят работу по совершенствованию системы доступа детей к бесплатным секциям.

— Четвертый год есть программа подушевого финансирования детско-юношеского спорта. Сегодня мы совершенствуем направление через изменение НПА, законодательства и улучшения условий. В шести регионах в пилотном режиме запущен новый приказ о продолжении программы. Произведено интегрирование системы через Национальную образовательную базу данных Минпросвещения, чтобы видеть всех деток. И мы увидели то, с чем ранее сталкивались и боролись. Зачастую во многих местах, когда говорили, что не хватает детям секций или нужно увеличить финансирование, увидели обратную картину. По Кызылординской области, например, которая вошла в пилотный проект, изначально до внедрения цифровой системы идентификации Face ID, «Алакан» или черпез sms, было заявлено 16 тысяч детей для госфинансирования из бюджета Кызылординской области. После вредрения систем выяснилось, что там только 1,5 тысяч детей претендует. И это не единственный случай, это огромная проблема, которая говорит, что для развития детского спорта у нас все имеется, но нужно ряд мер принять, — сказал Серик Жарасбаев.

Также свою работу по раскрытию серых схем в сфере бесплатных творческих и спортивных кружков ведут и правоохранительные органы. Например, в Кызылорде раскрыли схему хищения миллионов с платформы «Даму бала».



