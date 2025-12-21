РУ
    10:42, 21 Декабрь 2025 | GMT +5

    Нехватка сжиженного газа сохраняется в Актобе

    Дефицит сжиженного газа в городе продолжается уже несколько дней. Ряд автогазозаправочных станций обслуживает автомобилистов исключительно по талонам, тогда как на некоторых заправках газ отсутствует полностью, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Алтынай Сағындықова/Kazinform

    Актюбинские водители вынуждены выстраиваться в очереди за сжиженным газом. При этом подобная ситуация наблюдается не только в областном центре, но и в районных центрах региона.

    Министерством энергетики на декабрь было выделено 13 080 тонн сжиженного нефтяного газа. В период с 1 по 20 декабря в регион было поставлено 8 328 тонн, что составляет 64 процента от запланированного объёма.

    — Сегодня с местных заводов было отгружено 344 тонны сжиженного газа, в том числе: ТОО «Казахойл Актобе» — 113 тонн, АО «СНПС-Актобемунайгаз» — 113 тонн, ТОО «Gas Processing» — 118 тонн. В целях предотвращения дефицита на автогазозаправочных станциях было заключено соглашение о дополнительном распределении газа. На декабрь с заводов АО «СНПС-Актобемунайгаз» и ТОО «Gas Processing» дополнительно выделено ещё 1 164 тонны газа, — сообщили в пресс-службе акима Актюбинской области.

    Напомним, что проблема нехватки сжиженного газа в регионе сохраняется на протяжении нескольких месяцев. В летний и осенний периоды реализация сжиженного газа осуществлялась по талонам.

