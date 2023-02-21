Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Нехватка пастбищ, мясохранилищ и кадров - фермеры Абайской области озвучили проблемы Серику Жумангарину

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Февраля 2023, 14:51
Нехватка пастбищ, мясохранилищ и кадров - фермеры Абайской области озвучили проблемы Серику Жумангарину

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин встретился с крестьянскими хозяйствами и предпринимателями Абайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

17-18 февраля вице-премьер ознакомился с работой крестьянских хозяйств, торгово-логистического и оптово-распределительного центров, встретился и обсудил с предпринимателями региона актуальные вопросы.

Крестьянское хозяйство «Красный партизан» занимается растениеводством, является семеноводческим хозяйством. В 2017 году здесь был запущен зерносушильный комплекс на 300 тонн в сутки с единовременным хранением в 12 тысяч тонн. В 2021 году эти мощности увеличили на 1 тысячу тонн зерна в сутки и объемы хранения еще на 12 тысяч тонн. Общая площадь пастбищных угодий составляет 12 тысяч га.

photo

При встрече с учредителем хозяйства Валерием Лопатиным Серик Жумангарин расспросил о дальнейших планах развития.

«Не планируется ли переработка зерна? К примеру, в Северном Казахстане из зерна получают глютен, крахмал, конечно, это вложения другого уровня, но зато есть независимость от соседей и налажен рынок сбыта», — спросил он.

В каждом хозяйстве – не без проблем. Нехватку пастбищных земель как основной барьер развития отметили на ферме Петра Лазарева ТОО «Лазарев и К», занятого животноводством и растениеводством, а отсутствие квалифицированных кадров – в крестьянском хозяйстве «Новая Заря». В 2014 году предприятие ввело в эксплуатацию животноводческий комплекс с доильным залом на 400 голов. На сегодня в «Новой заре» работают 134 человека, однако, по словам руководства предприятия, вопрос с трудовыми ресурсами стоит очень остро.

Широкий спектр направлений представлен в крестьянском хозяйстве «Е. Зайтенов». Предприятие занимается растениеводством, молочным животноводством, глубокой переработкой продукции, выращивает подсолнечник, пшеницу, ячмень, кукурузу на силос, многолетние травы. Общая площадь земель — 13,1 тысячи га. Здесь налажена переработка говядины и молока, производят различные виды колбас и сыр.

«То, что я сегодня увидел – это очень хорошо. Вам нужно расширяться. Нужно расширять сырный цех, глубокую переработку молока – творог, сыры, особенно твердых сортов. По пальцам одной руки можно пересчитать тех, кто делает в Казахстане сыр», — подчеркнул Серик Жумангарин.

На сельскохозяйственной ярмарке в ТЛЦ «Северный» вице-премьер ознакомился с ассортиментом реализуемой продукции и ценами.

Торгово-логистический центр «Северный» открылся в 2015 году и стал постоянной площадкой для проведения ярмарок выходного дня напрямую от производителей сельскохозяйственной продукции региона. Жители Семея приезжают сюда за свежим мясом, молочными товарами и овощами по доступным ценам.

Также министр торговли и интеграции посетил крупнейший торгово-логистический центр «JOLAMAN». Центр занимает площадь в 20 га, здесь построены сухие склады, овощехранилище, коммерческие помещения, камеры хранения, оснащенные современным вентиляционным и холодильным оборудованием. Общая вместимость овощехранилища составляет 5 370 тонн плодоовощной продукции.

На крупнейшей в Абайском регионе агрофирме «Приречное», расположенной в одноименном пригородном селе, выращивают картофель по голландской технологии, другие овощи, кормовые культуры. Здесь работают 180 человек.

Серик Жумангарин также встретился с предпринимателями и сельхозпроизводителями Абайской области.

«За эти два дня я посетил предприятия Восточно-Казахстанской и Абайской областей, вижу, что проделана большая работа. Мы рады вашим успехам и благодарны за ваш труд. Цель государства на ближайшие годы в сельском хозяйстве – нарастить объемы производства основных продуктов питания до полного закрытия потребности внутреннего рынка, а в дальнейшем – выйти на экспорт», — отметил Серик Жумангарин.

photo

Предприниматели и сельхозтоваропроизводители задали министру ряд вопросов, касающиеся форвардного финансирования, работы цифровых систем агропромышленного комплекса.

Обеспокоенность предпринимателей вызывают вопросы отсутствия мощностей по переработке мяса и его хранения (мясохранилищ), выдачи кредитов и проведения ветеринарных проверок скота.

По итогам встречи и визита в целом Серик Жумангарин дал ряд поручений Министерству сельского хозяйства и АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» для проработки поднятых предпринимателями области вопросов.


Фото: primeminister.kz

Правительство РК   Сельское хозяйство   Серик Жумангарин   Абайская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны