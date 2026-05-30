Нехватка кадров в сельском хозяйстве наблюдается в Павлодарской области

В аграрной сфере региона насчитывается около семи тысяч предприятий. При этом в хозяйствах ощущается нехватка трактористов, машинистов, операторов, агрономов и других рабочих специалистов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам руководителя отдела областного управления сельского хозяйства Асета Байманкулова, в агропромышленном секторе Павлодарской области наблюдается дефицит кадров.

— В частности, не хватает специалистов рабочих профессий: трактористов, машинистов, операторов и агрономов. Людей на физическую работу найти можно, однако профессионалов, разбирающихся в технике, мало. В некоторых хозяйствах уже внедряется система электронного пастуха. Даже табунщики передвигаются на автомобилях. Зарплаты тоже хорошие. Но интерес молодежи к этой профессии остается низким. Местные фермеры увеличивают поголовье скота, занимаются растениеводством. Есть и те, кто перерабатывает сельхозпродукцию и экспортирует ее. Однако нехватка кадров мешает расширению бизнеса, — отметил он.

В сельском хозяйстве региона планируется создать более тысячи рабочих мест. Кроме того, хозяйства начинают активно использовать цифровую технику. Однако молодежь, умеющая работать с такими технологиями, не стремится ехать в села.

Некоторые хозяйства повысили зарплаты работников до 700 тысяч тенге. Несмотря на это, интерес молодых специалистов пока остается низким.

Учитывая, что в ближайшие два года в регионе планируется реализовать 32 инвестиционных проекта, спрос на квалифицированных специалистов будет только расти.

Напомним, почти 193 тысячи молодых специалистов выпустятся из вузов в этом году в Казахстане.