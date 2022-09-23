Нехватка инженерной инфраструктуры тормозит строительство в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Проблему подводки инженерной инфраструктуры к строительным объектам отметил директор Палаты предпринимателей города Астана Бейсен Жолболдиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно инженерных сетей, многие объекты начали достраивать, но ждут подвода инженерной инфраструктуры. То не хватает электроэнергии, то не хватает тепла, то воды не хватает. Все эти моменты негативно влияют на темпы роста и развитие города», - сказал Бейсен Жолболдиев в ходе встречи бизнес-сообщества города с депутатами Сената по вопросам строительной отрасли.

В столичной палате предпринимателей отмечают, что сейчас планирование инженерных сетей, а также их развитие находятся в удручающем состоянии. Зачастую строительство объектов происходит в местах, куда не подведены никакие коммуникации, и подрядчик вынужден производить их доводку самостоятельно. При этом затраты на обустройство инженерных сетей подрядчикам никто не компенсирует.

Для решения этого вопроса предлагается госорганам предусмотреть выдачу земельных участков для строительства того или иного объекта в городе с уже подведенными инженерными сетям либо: необходимо разработать правила передачи сетей, которые будут содержать сроки, права, обязанности и ответственность сторон, а также другие требования, которые обеспечат прозрачность и оперативность процедуры; обеспечить подключение объектов строительства застройщиков столицы к инженерным коммуникациям по первоначальным техническим условиям. В случае их замены обеспечить подключение по новым техусловиям.