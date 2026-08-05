Не хватило подготовки: казахстанская Rune Eaters объяснила поражение в борьбе за бронзу на Играх Будущего-2026

После матча игрок казахстанской команды Алим Беспаев поделился впечатлениями от игры, рассказал о сильных сторонах коллектива и отметил, чего команде не хватило в решающих встречах.

Оценивая выступление команды на турнире, Беспаев отдельно отметил атмосферу внутри состава. По его словам, несмотря на результат, игрокам удалось сохранить взаимопонимание и поддержку друг друга, что остается одним из главных преимуществ Rune Eaters.

— Наверное, наша главная сила — это командная атмосфера. Мне неважно, кто играет на какой позиции. Я получаю удовольствие от игры, — отметил Алим Беспаев.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Для самого игрока этот турнир стал важным опытом — ранее он не выступал на соревнованиях такого уровня. По словам Беспаева, участие в «Играх будущего» позволило ему лучше понять уровень конкуренции и получить новые знания в профессиональной игре.

— Я недавно начал играть. Это был мой первый турнир такого уровня, поэтому для меня это большой опыт, — сказал игрок Rune Eaters.

Говоря о причинах поражения, представитель казахстанской команды отметил, что коллективу не хватило полноценной подготовки и дисциплины. При этом он подчеркнул, что внутри команды не было напряжения, а игрокам удалось сохранить положительный настрой даже в сложных игровых ситуациях.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Напомним, ранее Rune Eaters уверенно начала выступление на «Играх будущего», одержав победы в трех из пяти матчей группового этапа. Казахстанская команда уступила лишь в двух встречах, а в борьбе за третье место встретилась с китайской Team Resilience, которой в итоге проиграла в серии со счетом 0:2.