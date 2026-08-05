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    Не хватило подготовки: казахстанская Rune Eaters объяснила поражение в борьбе за бронзу на Играх Будущего-2026

    Казахстанская команда Rune Eaters завершила выступление на турнире поражением от китайской команды Team Resilience со счетом 0:2, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Борьба за третье место завершена: Team Resilience обыграла Rune Eaters на Играх Будущего — 2026
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    После матча игрок казахстанской команды Алим Беспаев поделился впечатлениями от игры, рассказал о сильных сторонах коллектива и отметил, чего команде не хватило в решающих встречах.

    Оценивая выступление команды на турнире, Беспаев отдельно отметил атмосферу внутри состава. По его словам, несмотря на результат, игрокам удалось сохранить взаимопонимание и поддержку друг друга, что остается одним из главных преимуществ Rune Eaters.

    — Наверное, наша главная сила — это командная атмосфера. Мне неважно, кто играет на какой позиции. Я получаю удовольствие от игры, — отметил Алим Беспаев.

    Алим Беспаев
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Для самого игрока этот турнир стал важным опытом — ранее он не выступал на соревнованиях такого уровня. По словам Беспаева, участие в «Играх будущего» позволило ему лучше понять уровень конкуренции и получить новые знания в профессиональной игре.

    — Я недавно начал играть. Это был мой первый турнир такого уровня, поэтому для меня это большой опыт, — сказал игрок Rune Eaters.

    Говоря о причинах поражения, представитель казахстанской команды отметил, что коллективу не хватило полноценной подготовки и дисциплины. При этом он подчеркнул, что внутри команды не было напряжения, а игрокам удалось сохранить положительный настрой даже в сложных игровых ситуациях.

    Борьба за третье место завершена: Team Resilience обыграла Rune Eaters на Играх Будущего — 2026
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Напомним, ранее Rune Eaters уверенно начала выступление на «Играх будущего», одержав победы в трех из пяти матчей группового этапа. Казахстанская команда уступила лишь в двух встречах, а в борьбе за третье место встретилась с китайской Team Resilience, которой в итоге проиграла в серии со счетом 0:2.

    Игры Будущего - 2026 Спорт Киберспорт Астана
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор