Нефтепродукты, валюту и наркотики пытались вывезти через таможенные посты Туркестанской области

Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов посетил с рабочим визитом пункты пропуска «Атамекен», «Капланбек» и «Казыгурт», передает агентство Kazinform со ссылкой на Департамент государственных доходов по Туркестанской области.

Вице-министр ознакомился с ходом ремонтных работ, проводимых в рамках льготного займа КНР по реконструкции и техническому дооснощению данных пунктов пропуска, а также проводимыми мерами таможенного контроля за соблюдением участниками ВЭД таможенного законодательства, провоза запрещенных товаров.

Так, в январе-марте текущего года таможенными постами выявлено 11 фактов незаконного провоза валюты, задержано 173 тыс. долларов США, по которым наложен штраф на сумму 406 120 тенге.

Выявлено 67 фактов незаконного вывоза нефтепродуктов, по которым судом наложен штраф на сумму более 3,1 млн тенге.

Необходимо отметить, что за 2023 год таможенными постами Департамента было выявлено 294 факта незаконного вывоза нефтепродуктов, по которым судом наложен штраф на сумму более 12,5 млн тенге и конфисковано 4,5 тонны бензина, 72,3 тонны дизельного топлива.

Также, выявлено 48 фактов незаконного перемещения наркотических средств общим весом – 13,49 кг (героин – 5,29 кг, опиум – 0,7925 кг, синтетическое наркотическое вещество – 1,962 кг, гашиш – 5,417 кг, марихуана – 30,26 гр, семена конопли – 1,75 гр).

Фото: ДГД Туркетанской области

Кроме этого, выявлено 39 фактов незаконного вывоза валюты на сумму 677 тыс. долларов США, по которым наложен штраф на сумму 1,4 млн тенге.

В завершении Е. Биржанов дал ряд поручении по качественному и своевременному окончанию реконструкции.