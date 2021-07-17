Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Нефтеперерабатывающий завод запустят в Арыси

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
17 Июля 2021, 10:40
Нефтеперерабатывающий завод запустят в Арыси

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В городе Арысь в текущем году начнет работу завод ТОО «КаратауТрансСервис» по переработке нефти и нефтепродуктов, мощностью 50 тысяч тонн. Об этом на брифинге сообщила аким города Гульжан Курманбекова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

Общая стоимость проекта 11 млрд тенге. Проект будет запущен к концу текущего года и обеспечит постоянной работой 112 человек.

Также в текущем полугодии объем промышленной продукции в г. Арысь составил 2 118,9 млн тенге, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 153,8 млн тенге.

photo

«Всего по городу зарегистрировано 3812 единиц субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них: 2 140 - индивидуальные предприниматели (55,6%), 1 023 – крестьянские хозяйства (27,1%), 649 - юридические лица (17,2%). Количество действующих субъектов МСП составляет 3587 единиц, что составляет 94,1% от общего числа зарегистрированных. Вместе с тем, за январь-май текущего года объем розничной торговли в регионе составил 1 млрд 458,7 млн тенге. В целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары через АО «СПК «Туркестан» в рамках «оборотной схемы» предусматривается выделение 56 млн тенге ТОО «Алмас» по кредитованию торговых точек»,-сказала Гульжан Курманбекова.

photo

photo


Энергетика   Туркестанская область   Промышленность   Нефть  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане
Когда потушат пожар в области Абай, ответили в Минэкологии
Когда потушат пожар в области Абай, ответили в Минэкологии