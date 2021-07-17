Нефтеперерабатывающий завод запустят в Арыси

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В городе Арысь в текущем году начнет работу завод ТОО «КаратауТрансСервис» по переработке нефти и нефтепродуктов, мощностью 50 тысяч тонн. Об этом на брифинге сообщила аким города Гульжан Курманбекова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

Общая стоимость проекта 11 млрд тенге. Проект будет запущен к концу текущего года и обеспечит постоянной работой 112 человек.

Также в текущем полугодии объем промышленной продукции в г. Арысь составил 2 118,9 млн тенге, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 153,8 млн тенге.

«Всего по городу зарегистрировано 3812 единиц субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них: 2 140 - индивидуальные предприниматели (55,6%), 1 023 – крестьянские хозяйства (27,1%), 649 - юридические лица (17,2%). Количество действующих субъектов МСП составляет 3587 единиц, что составляет 94,1% от общего числа зарегистрированных. Вместе с тем, за январь-май текущего года объем розничной торговли в регионе составил 1 млрд 458,7 млн тенге. В целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары через АО «СПК «Туркестан» в рамках «оборотной схемы» предусматривается выделение 56 млн тенге ТОО «Алмас» по кредитованию торговых точек»,-сказала Гульжан Курманбекова.