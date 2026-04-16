Нефтегазовые гиганты Shell и BP намерены сохранять присутствие в Казахстане — МИД
Британские нефтегазовые компании Shell и BP продолжат работу в Казахстане, они заинтересованы в развитии сотрудничества. Об этом в Сенате сообщил замминистра иностранных дел РК Арман Исетов, передает корреспондент агентства Kazinform.
В ходе заседания в Сенате депутат Евгений Больгерт отметил, что Великобритания традиционно является одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. Страны регулярно обсуждают взаимодействие в энергетическом секторе, прежде всего, в сфере зеленой энергетики, а также в цифровизации и сфере искусственного интеллекта.
— По оценкам Министерства иностранных дел Казахстана, хотелось бы узнать, каковы перспективы углубления сотрудничества с такими транснациональными компаниями как Shell, BP которые представлены в нашем нефтяном секторе? Речь идет сегодня только о сохранении их присутствия в сырье или обсуждается дальнейшее углубление технологического сотрудничества, локализация, переработка и подготовка казахстанских кадров? — спросил сенатор.
Арман Исетов сообщил, что информация о возможном уходе Shell с казахстанского рынка, появившаяся в феврале, не подтвердилась в ходе переговоров на уровне глав МИД в Лондоне.
— Более того, в марте была информация о том, что Министерство энергетики и компания Shell заключили новый контракт по геологоразведке в Актюбинской области, этот контракт рассчитан до 2032 года. Все это показывает, что компания Shell сохраняет свое присутствие в Казахстане и они намерены дальше работать, — сказал замминистра.
Что касается BP, по словам Армана Исетова, компания также активизирует свою деятельность в Казахстане.
— Буквально недавно появилась информация о том, что компания «КазМунайГаз» и BP заключили соглашение о геологоразведке на участке в Мангистауской области. То есть BP также возобновляет свое присутствие после определенного отсутствия в Казахстане, — отметил он.
Исетов также добавил, что Казахстан в диалоге с международными партнерами делает акцент не только на сохранении инвестиций, но и на расширении сотрудничества, в том числе в сфере технологий, подготовки кадров и локализации производства с высокой добавленной стоимостью.
Ранее сообщалось, что в 2025 году товарооборот между Казахстаном и Великобританией продемонстрировал резкий рост и достиг 1,6 млрд долларов.