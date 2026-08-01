Нефть завершила июль ростом: сколько стоят Brent и WTI на 1 августа

Мировые цены на нефть завершили торги в пятницу ростом более чем на 1%, показав самый сильный месячный результат с марта, передает Kazinform со ссылкой на Reuters.

Стоимость нефти марки Brent по итогам торгов выросла на 1,3% — до 90,12 доллара за баррель. Американская нефть WTI подорожала на 1,5% — до 84,67 доллара за баррель. За июль Brent прибавила около 24%, а WTI — 21%.

Как отмечает Reuters, поддержку рынку продолжают оказывать геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и опасения по поводу перебоев с поставками нефти через ключевые транспортные маршруты. Дополнительным фактором стали сокращение запасов нефти в США до минимального уровня с 2018 года и снижение добычи в стране.

Вместе с тем аналитики указывают, что волатильность на рынке сохраняется. Инвесторы продолжают следить за развитием ситуации вокруг судоходства в Красном море и Ормузском проливе, а также оценивают перспективы мирового спроса на нефть.

По прогнозу аналитиков, опрошенных Reuters, средняя цена Brent в 2026 году может составить 85,22 доллара за баррель, что выше предыдущих ожиданий.

Ранее сообщалось, что цены на нефть снизились на фоне ситуации на Ближнем Востоке.