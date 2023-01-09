Нефть продолжила рост за день еще до 3%

9 Января 2023, 21:24

АММАН.КАЗИНФОРМ – Стоимость цен на нефть продолжили рост в понедельник, поднявшись более чем на 3% после того, как Китай вновь открыл свои границы, что повысило прогнозы спроса на топливо и затмило опасения по поводу глобальной рецессии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Нефть марки Brent подорожала на 2,38 доллара, или 3,03 процента, до 80,95 доллара за баррель в понедельник к 19:12 по астанинскому времени, в то время как нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 2,36 доллара, или 3,2 процента, до 76,13 доллара.

Наблюдаемый рост цен случился после того, как на прошлой неделе цены упали более чем на 8% для обеих марок нефти, что стало их самым большим недельным снижением с 2016 года в начале года. На это также повлияло открытие крупнейшим в мире импортером сырой нефти - Китаем - своих границ, а также надеждами на менее агрессивное повышение процентных ставок в США при росте акций и ослаблении доллара.

«Если рецессии удастся избежать, мировой спрос на нефть и рост спроса останутся устойчивыми», — заявил представитель нефтяного брокера PVM Тамас Варга, добавив, что основной причиной роста в понедельник стали события в Китае.

«Постепенное возобновление работы китайской экономики обеспечит дополнительную и неизмеримую поддержку цен», - сказал он.

В минувшие выходные в рамках «нового этапа» борьбы с COVID-19 Китай открыл морские и наземные пересечения с Гонконгом и впервые за три года отменил требование для прибывших путешественников оставаться на карантине.

По ожиданиям Пекина, внутри страны в сезон лунного Нового года ожидается около 2 миллиардов поездок, что почти вдвое больше, чем в прошлом году, и на 70% больше, чем в 2019 году.

В субботу начался «чунь юнь», 40-дневный период лунного Нового года в Поднебесной, который до пандемии был крупнейшей ежегодной миграцией в мире, когда люди возвращались в свои родные города или отдыхали с семьей.

Что касается событий, связанных с нефтью, Китай выдал вторую партию квот на импорт сырой нефти на 2023 год, увеличив общую сумму на этот год на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Фото: REUTERS/Chen Aizhu