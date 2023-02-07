Нефть подорожала после землетрясений в Турции и Сирии

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть выросли в понедельник из-за опасений срывов в поставках после землетрясений в Турции и Сирии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Business Post.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 46 центов, или на 0,6 %, увеличившись до $80,40 за баррель, в то время как фьючерсы на американскую WTI подскочили на 20 центов, или на 0,3 %, поднявшись до $73,59 за баррель.

Как сообщает издание, мощные землетрясения, которые обрушились на Турцию и Сирию в понедельник, остановили работу крупнейшего центра экспорта нефти в Турции в Джейхане, а также прервали транзит сырой нефти из Ирака и Азербайджана.

Терминал Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) в Джейхане, экспортирующий азербайджанскую сырую нефть, будет закрыт до среды в ожидании оценки ущерба, уведомили в судоходном агентстве Tribeca. Азербайджан использует турецкий порт Джейхан в качестве своего основного узла экспорта сырой нефти с потоком около 650 тысяч баррелей в день.

Как заявило министерство природных ресурсов Регионального правительства Иракского Курдистана (КРГ), после землетрясения в понедельник власти приостановили потоки по эксплуатируемому им трубопроводу, который проходит от месторождений северного Киркука в Ираке до Джейхана.

КРГ прокачивало 400 тысяч баррелей в день, а федеральное правительство Ирака прокачивало по трубопроводу 75 тысяч баррелей в день. В министерстве также сообщили, что экспорт нефти возобновится после завершения «тщательной проверки трубопроводов».

На рост цен на нефть также сказалась перспектива восстановления экономики Китая после ослабления Поднебесной коронавирусных ограничений. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что половина роста мирового спроса на нефть в этом году придется на Китай. Глава агентства Фатих Бироль сообщил об этом в воскресенье, добавив, что спрос на авиатопливо растет.

«Если спрос вырастет очень сильно, если китайская экономика восстановится, тогда, на мой взгляд, странам ОПЕК+ необходимо будет пересмотреть свою политику в области добычи», - сказал Бироль, призвав к действию Организацию и ее партнеров.

Кроме того, в воскресенье вступили в силу ограничения цен на российские товары: страны «Большой семерки» (G7), Европейский союз и Австралия договорились о ценовых ограничениях в размере $ 100 за баррель на дизельное топливо и другие товары, которые продаются с надбавкой к сырой нефти, и $ 45 за баррель на товары, которые продаются со скидкой, например, мазут.

Фото: reuters.com