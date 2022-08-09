9 Августа 2022 17:59

Нефть подешевела из-за вероятности заключения ядерной сделки с Ираном

АММАН. КАЗИНФОРМ – Во вторник стоимость нефти упала более чем на 1 доллар за баррель, приблизившись к многомесячному минимуму, достигнутому на прошлой неделе. Снижение произошло на фоне последних успехов в переговорах о возобновлении ядерного соглашения с Ираном, которое, как ожидается, позволит Тегерану увеличить экспорт, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

В понедельник Евросоюз предложил окончательный текст проекта решения о возобновлении иранской ядерной сделки 2015 года. Со слов высокопоставленного чиновника ЕС, для окончательного решения по нему требуется одобрение от США и Ирана, которые, как ожидается, могут быть получены в течение «нескольких недель».

На этом фоне нефть марки Brent подешевела на 1,34 доллара, или 1,4 %, до 95,31 доллара за баррель во вторник. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 1,25 доллара, или 1,4 %, до 89,51 доллара.

Венские переговоры по возобновлению иранской ядерной сделки, официально известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), возобновились в Вене на прошлой неделе после пятимесячного перерыва.

Между тем, затягивание сделки все еще вызывает некоторые сомнения у участников рынка.

«Я не уверен, что трейдеры особенно надеются (на заключение сделки), учитывая, сколько времени ушло на то, чтобы добраться до этой точки. И при этом, как сообщается, все еще существуют спорные моменты», - отмечает сотрудник брокерской компании OANDA Крейг Эрлам.

«Хотя подробности о сроках возобновления экспорта нефти из Ирана остаются неопределенными, даже если соглашение будет возобновлено, у Ирана, безусловно, есть возможность относительно быстро увеличить экспорт нефти», - отмечает аналитик Commonwealth Bank Вивек Дхар.

По его словам, через шесть месяцев Иран может увеличить экспорт нефти на 1–1,5 млн баррелей в день, или до 1,5 % мировых поставок, сообщает TRT World.

«Возрождение ядерного соглашения 2015 года, вероятно, приведет к резкому падению цен на нефть, учитывая, что рынки, вероятно, не верят, что сделка будет достигнута», - отметил Дхар.

Соглашение может ослабить дальнейшее давление на цены на нефть, масштабы которого будут зависеть от того, насколько быстро Иран сможет затем наводнить рынок дополнительной нефтью, сообщает Market Pulse.

Нефть резко выросла в начале года на фоне вторжения российских войск в Украину, что усилило опасения по поводу поставок нефти. При этом цена на марку Brent в марте достигла 139 долларов за баррель, что приблизило ее к рекордному максимуму.

Между тем, в эту пятницу стоимости марки Brent упала до 92,78 доллара, что стало самым низким показателем с февраля этого года. Снижение произошло на фоне предупреждения Банка Англии накануне о том, что в четвертом квартале экономика Великобритании войдет в рецессию, которая продлится 15 месяцев. При этом регулятор поднял ставку в шестой раз подряд, увеличив ее до 1,75 % годовых, подняв на 50 базисных пунктов.

Еще одним признаком снижения цен стало падение импорта сырой нефти в Китай в июле на 9,5 % по сравнению с прошлым годом, о чем говорят данные таможни. Китай является крупнейшим в мире импортером сырой нефти.

Рынки в ожидании последнего раунда еженедельных отчетов США о поставках нефти, в первую очередь от Американского института нефти, который выйдет в 20:30 по Гринвичу (02:30 час. в среду по времени Нур-Султана). В ближайшее время аналитики ожидают небольшого сокращения запасов сырой нефти на 400 тыс. баррелей.









Фото: www.reuters.com