Нефть начала неделю резким ростом – Brent приблизилась к 110 долларам

Мировые цены на нефть в понедельник резко выросли на фоне новых атак на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии и сохраняющихся рисков для судоходства на Ближнем Востоке. К этому часу Brent подорожала примерно до 109,29 доллара за баррель, WTI – до 104,26 доллара, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, Brent прибавила 4,68 доллара, или 4,5%, американская West Texas Intermediate — 4,21 доллара, или 4,2%. Обе марки вышли на максимальные уровни примерно за 16 недель и могут завершить день на самых высоких отметках с 19 мая.

Рост котировок ускорился после новых атак на объекты в Саудовской Аравии и суда в регионе. Ранее удар вывел из строя нефтепровод Восток — Запад, который позволяет перенаправлять часть саудовской нефти в обход Ормузского пролива. По оценке Reuters, перебои с его работой могут затронуть до 4% мирового предложения нефти.

Дополнительным фактором остается сокращение движения через Ормузский пролив. По предварительным данным мониторинга судов, в выходные количество проходов грузовых судов сократилось до однозначных значений в сутки против среднего показателя 14 за предыдущие десять дней.

Таким образом, новая торговая неделя началась с заметного ускорения нефтяных котировок. Еще утром 14 сентября Brent торговалась около 107,42 доллара, WTI — по 102,78 доллара за баррель.

11 сентября цена Brent завершала неделю выше 100 долларов за баррель, прибавив за несколько дней более 8%.

Приостановка нефтепровода «Восток — Запад» в Саудовской Аравии и новые риски для поставок с Ближнего Востока поддерживают высокие цены на нефть. Может ли Казахстан воспользоваться ситуацией и увеличить экспорт, выясняла корреспондент агентства Kazinform. Подробнее читайте в обзоре.