Нефть дорожает, а тенге слабеет: что это значит для экономики Казахстана

Почему растет нефть, а тенге не укрепляется

Цена нефти марки Brent на текущий момент составляет порядка 76 долларов за баррель. Эксперт отмечает, что в условиях геополитической напряженности, особенно в зоне конфликта между Израилем и Ираном, стоимость «черного золота» будет продолжать расти.

— Мы наблюдаем, что США могут вмешаться в конфликт. Если это произойдет и американская сторона действительно примет решение о нанесении ударов по территории Ирана, в частности по объектам ядерной инфраструктуры и нефтяным предприятиям, то тогда цены на нефть продолжат расти, и возможно они ускорятся, — сказал он.

Фото: из личного архива

При этом он отметил, что если начнутся переговоры, и иранская сторона даст позитивный сигнал, а США поддержат, цены могут стабилизироваться, вернувшись даже ниже 70 долларов за баррель.

Тем не менее, казахстанский тенге практически не реагирует на подорожание нефти.

— Вокруг этой ситуации существует множество мнений. Почему так: когда цены на нефть были ниже, курс тенге держался крепче, а сейчас, несмотря на рост нефти, национальная валюта слабеет. Это объясняется тем, что взаимосвязь между стоимостью нефти и курсом тенге периодически ослабевает или временно теряется. Такое случается: в одни периоды эта корреляция прямая и быстрая, в другие — менее выраженная и запаздывающая. Но в любом случае текущая цена на нефть отразится на курсе, но не сейчас, — пояснил Арман Бейсембаев.

Факторы давления на тенге

Арман Бейсембаев выделил несколько основных причин, по которым курс тенге ослабевает, несмотря на дорожающую нефть. Как оказалось, дело не только в мировых ценах на сырье, но и в целой совокупности внутренних и внешних факторов.

По его словам, одной из причин стал начавшийся отпускной сезон, что закономерно увеличивает спрос на иностранную валюту.

— По данным Нацбанка, в июне и июле традиционно растут покупки инвалюты. Большое количество казахстанцев выезжает за рубеж, и им нужна универсальная валюта — в первую очередь доллар США. Это один из факторов ослабления тенге, хотя и не главный, — отметил Бейсембаев.

Второй фактор связан с ростом инвестиционной активности внутри страны. Глава Нацбанка Тимур Сулейманов сообщил, что после долгого процесса утверждения проектов и согласования объемов финансирования, в июне начались выплаты по инвестиционным программам.

— Даже если эти деньги поступают в тенге, учитывая нашу высокую импортозависимость, значительная часть средств все равно конвертируется в иностранную валюту для закупки импортных комплектующих, оборудования и материалов. Это еще один фактор, усиливающий спрос на инвалюту, — объяснил эксперт.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Отток инвестиций и рост импорта

Особую тревогу вызывает снижение инвестиционной привлекательности Казахстана. Недавняя статистика показала, что по итогам прошлого года чистый отток прямых иностранных инвестиций составил минус 2 миллиарда долларов. То есть из страны ушло больше средств, чем пришло.

— Хорошо, когда сальдо положительное: привлекли 14 миллиардов, утекло 12 — остается плюс 2 миллиарда. Но когда все наоборот — привлекли 12, а утекло 14 — это уже минус. А значит, дополнительно растет спрос на инвалюту. Такая ситуация, скорее всего, продолжится и в этом году, — заметил Бейсембаев.

На этом фоне особенно заметен прогресс соседнего Узбекистана. По словам аналитика, страна активно реформирует свою экономику, постепенно открывается миру и создает привлекательные условия для иностранных инвестиций.

— В абсолютных цифрах Узбекистан привлекает меньше, чем Казахстан. Но если посмотреть в относительных значениях — их показатели уже значительно выше. Они только начали проходить тот путь, который мы прошли в 1990–2000-х. Для инвестора неосвоенный рынок всегда интереснее, отдача от вложений там выше. Казахстан же считается зрелым рынком, и потому мы теряем часть потенциальных инвестиций, — пояснил он.

Экспорт падает, импорт растет

Внутреннюю ситуацию усугубляет и снижение экспорта. Как отметил Арман Бейсембаев, за первое полугодие объемы казахстанского экспорта снизились, что уменьшает приток валютной выручки в страну. При этом наблюдается рост импорта, а значит — дополнительные валютные траты.

— Если обобщенно говорить, у нас сейчас больше каналов, через которые валюта уходит из страны, чем тех, через которые она приходит. Этот дисбаланс формирует устойчивый спрос на инвалюту, превышающий предложение. И все это накладывается на внешние факторы — войну между Россией и Украиной, конфликт на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем, — прокомментировал аналитик.

При этом он подчеркнул, что рост цен на нефть сам по себе пока не вызывает у игроков валютного рынка уверенности в его долгосрочности.

— Мы видим рост цен на нефть, но никто не верит, что он продлится долго. Поэтому на уровне крупных покупателей и продавцов инвалюты пока нет ярко выраженной реакции. Все понимают, что ситуация может в любой момент измениться, — отметил Бейсембаев.

Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

Текущий курс тенге — отложенная реакция на весеннее падение цен на нефть

Эксперт также обратил внимание на еще один важный момент, напрямую влияющий на текущий курс тенге. По его словам, ослабление нацвалюты сегодня во многом связано с последствиями весеннего снижения цен на нефть.

— Еще один момент, на который стоит обратить внимание, — это то, что нынешний курс тенге, скорее всего, отражает последствия весеннего падения цен на нефть. Мы сейчас реализуем те контракты, которые были заключены в марте и апреле, когда стоимость нефти опускалась до 58 долларов за баррель. Эти низкие цены теперь буквально догоняют нас. Текущее ослабление тенге — это, скорее всего, реакция на те события, когда из-за тарифов и экономической политики нового президента США цены на нефть резко обвалились. И именно это оказывает влияние на курс сейчас, — считает он.

Эксперт отметил, что нынешний рост цен на нефть пока не повлиял на курс, однако его эффект станет заметен во второй половине осени.

— Это говорит о том, что рост цен на нефть, который мы видим сегодня, отразится на курсе тенге только во второй половине осени. В октябре, ноябре и декабре мы можем ожидать некоторого укрепления национальной валюты — возможно, до 500 тенге за доллар. Однако, по моему мнению, курс вряд ли укрепится сильнее этой отметки. Мы уже видим, что ниже 500 тенге за доллар он опускаться не спешит, и, скорее всего, до конца года останется в этих пределах, — пояснил Арман Бейсембаев.

Почему слабый тенге выгоден бюджету

Арман Бейсембаев подчеркнул, что в текущей экономической модели Казахстана крепкий тенге стране не нужен.

— Мы зарабатываем валютную выручку от продажи нефти, а затем конвертируем ее в тенге. Чем слабее курс, тем больше тенге получают экспортеры за каждый доллар, и тем больше налогов они платят в бюджет. А у нас дефицит бюджета почти 10 триллионов тенге — эту дыру нужно чем-то закрывать, — отметил он.

По словам аналитика, рост цен на нефть даст возможность немного сбалансировать поступления в Нацфонд, средства из которого активно используются для покрытия дефицита бюджета.

— Нынешняя ситуация, несмотря на все внешние риски, работает на пользу бюджета. Она помогает экспортерам, увеличивает налоговые поступления, пополняет бюджет, а бюджет, в свою очередь, финансирует инфраструктуру, социальные программы, модернизацию, реформы — на все это сейчас нужны деньги, — резюмировал Арман Бейсембаев.

Ситуация с рублем

Эксперт также прокомментировал ситуацию с российской валютой, отметив, что рубль сегодня существует в совершенно иной экономической реальности.

По его словам, страна фактически закрыта от внешних рынков, финансовые потоки ограничены, а импорт сталкивается с серьезными трудностями.

— Рубль сейчас живет в другой реальности. Экономика изолирована, финансовые каналы перекрыты, импорт ограничен. И что важно — каждое укрепление рубля против доллара обходится российскому бюджету очень дорого. Например, укрепление с 77 до 76 рублей за доллар оборачивается для бюджета потерями в 100 миллиардов рублей. Поэтому сильный рубль там — это проблема, и власти этого не хотят, — пояснил Арман Бейсембаев.

Ранее эксперт в нефтегазовой отрасли Аскар Исмаилов заявил, что на фоне конфликта Израиля и Ирана нефть может вырасти до 90 долларов за баррель.

Вероятность начала большой войны Израиля против Ирана проанализировал международный обозреватель агентства Kazinform.