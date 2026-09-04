Нефть держится у шестинедельных максимумов и идет к сильному недельному росту

Мировые цены на нефть 4 сентября остаются около шестинедельных максимумов. Brent торгуется примерно по 95,05 доллара за баррель, WTI — по 90,66 доллара. По итогам недели обе марки демонстрируют значительный рост, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

За неделю Brent прибавляет около 6,5%, а WTI — 8,8%. Для Brent это крупнейший недельный рост с середины августа, для WTI — с середины июля. Основным фактором остаются опасения по поводу возможных перебоев с поставками на фоне обострения между США и Ираном. Дополнительное давление на нефтяной рынок оказывают атаки на российскую энергетическую инфраструктуру.

Ситуация в Ормузском проливе также остается напряженной. По данным Kpler, в четверг через пролив прошли лишь четыре грузовых судна против среднего показателя в 15 судов за предыдущие десять дней. До начала конфликта через этот маршрут ежедневно проходили около 125 коммерческих судов.

Ранее Kazinform сообщал, что нефть Brent приблизилась к 95 долларам за баррель на фоне напряженности вокруг Ирана.

3 сентября сообщалось, что Иран ограничил проход через Ормузский пролив 56 танкерам с нефтью и газом.