Нефть Brent приблизилась к 95 долларам на фоне напряженности вокруг Ирана

Мировые цены на нефть 3 сентября немного снизились после трех сессий роста, оставаясь при этом на высоких уровнях на фоне напряженности между США и Ираном и рисков для поставок через Ормузский пролив, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

По последним данным Reuters, нефть марки Brent торгуется в районе 94,57–95,07 доллара за баррель. Американская нефть WTI снизилась примерно до 90,51 доллара за баррель. Для обеих марок это первое снижение за четыре торговые сессии.

Давление на котировки оказывает частичное снижение опасений относительно немедленных перебоев с поставками. При этом ситуация вокруг Ормузского пролива остается напряженной: активность судов через один из ключевых мировых нефтяных маршрутов остается ограниченной. Иран также усилил контроль за судами, которые считает нарушающими установленные требования.

Дополнительным фактором для рынка стал рост нефтяного экспорта Ирака. В августе поставки увеличились до 2,34 млн баррелей в сутки против 1,35 млн баррелей в июле, что частично компенсирует опасения по поводу возможных перебоев на Ближнем Востоке.

Накануне, 2 сентября, Brent завершила торги ростом примерно на 1% на фоне новых ударов США и Ирана и опасений за поставки.

3 сентября сообщалось, что Иран ограничил проход через Ормузский пролив 56 танкерам с нефтью и газом.

Ранее Kazinform передавал, что нефть держится у пятинедельных максимумов на фоне напряженности вокруг Ирана.

Также 1 сентября Kazinform писал, что Brent выросла до 91,67 доллара за баррель, а WTI — до 87,03 доллара на фоне нового обострения между США и Ираном.