Нефть Brent впервые с 13 июля подешевела ниже $79 за баррель

Цена нефти Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE впервые с 13 июля 2026 года опустилась ниже отметки $79 за баррель, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

По данным на 18:38 мск (20:38 по времени Астаны), стоимость Brent снижалась на 6,03%, до $78,72 за баррель.

К 18:43 мск (20:43 по времени Астаны), стоимость Brent замедлила снижение до $78,87 за баррель (-5,85%). В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в сентябре снижалась на 6,05%, до $75,48 за баррель.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Напомним, что утром 3 августа мировые цены на нефть продемонстрировали снижение. По данным биржевых торгов, стоимость нефти марки WTI снизилась на 5,95% до 79,63 доллара за баррель, а цена нефти марки Brent упала на 5,20% и составила 83,36 доллара.