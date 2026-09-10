Нефть Brent удерживается выше 100 долларов на фоне новых атак на танкеры

Мировые цены на нефть утром 10 сентября остаются на высоком уровне. Brent держится выше 100 долларов за баррель, а WTI продолжает дорожать на фоне новых атак на суда и сохраняющихся рисков для поставок через Ормузский пролив, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,1% — до 101,34 доллара за баррель.

Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 0,5% — до 96,55 доллара за баррель.

Накануне Brent завершила торги на отметке 101,21 доллара за баррель, прибавив 3,4%. WTI подорожала на 3,25% — до 96,05 доллара. Для обеих марок это стало самым высоким уровнем закрытия с 22 мая.

Рост цен связан с дальнейшим обострением ситуации на Ближнем Востоке. Иран заявил об атаках на десять судов в районе Ормузского пролива после того, как США сообщили об уничтожении пяти иранских нефтяных танкеров.

По оценке аналитиков, взаимные удары повышают риск более длительных перебоев с поставками нефти из Персидского залива. Потоки через Ормузский пролив, на который до конфликта приходилась примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа, остаются значительно ниже довоенного уровня.

Кроме того, управление энергетической информации США повысило прогнозы по ценам на нефть на текущий и следующий годы на фоне сокращения мировых запасов и снижения поставок с Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что Brent и WTI продолжили рост на фоне перебоев с судоходством в Ормузском проливе. Тогда Brent торговалась по 99,49 доллара за баррель, WTI — по 94,63 доллара.