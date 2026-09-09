Brent и WTI продолжают рост на фоне перебоев с судоходством в Ормузском проливе

Мировые цены на нефть утром 9 сентября растут четвертую торговую сессию подряд. Участники рынка оценивают риски для поставок на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и снижения активности судоходства через Ормузский пролив, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, фьючерсы на нефть марки Brent в начале торгов выросли на 1,57 доллара, или 1,6%, до 99,49 доллара за баррель.

Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 1,60 доллара, или 1,72%, до 94,63 доллара за баррель.

Рост котировок происходит на фоне дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке. Дополнительное давление на рынок оказывают опасения по поводу возможных перебоев с поставками нефти из региона.

По данным Reuters, движение грузовых судов через Ормузский пролив остается ниже среднего уровня за последние десять дней. Во вторник через пролив прошли шесть грузовых судов против среднего показателя около 12.

Накануне Brent завершила торги на отметке 97,92 доллара за баррель, а WTI — 93,03 доллара. Эти уровни стали максимальными с июля и июня соответственно.

Ранее Kazinform сообщал, что нефть Brent приблизилась к 100 долларам на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Также США заявили об изменении маршрутов 92 торговых судов в рамках морской блокады Ирана.