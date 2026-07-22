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    Нефть Brent превысила $92 за баррель впервые с 11 июня

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE впервые с 11 июня превысила отметку 92 доллара за баррель, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    нефть
    Фото: ParsToday

    По состоянию на 06:12 по времени Казахстана цена Brent выросла на 1,12%, достигнув $92,03 за баррель.

    К 06:17 по времени Казахстана рост ускорился: стоимость нефти марки Brent составила $92,16 за баррель, что на 1,26% выше уровня предыдущего закрытия.

    Позднее цена продолжила колебаться вблизи отметки $92 за баррель.

    Ранее сообщалось о том, что согласно данным Oilprice, по состоянию на утро 20 июля стоимость нефти марки Brent составила 90,21 доллара за баррель, что на 2,40% выше уровня предыдущей торговой сессии.

    Нефть Мировые новости Цена на нефть
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор