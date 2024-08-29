Неэффективное использование бюджетных 14,2 млрд тенге выявили при госаудите в РК

На заседании Высшей аудиторской палаты РК рассмотрены итоги аудита эффективности системы ценообразования в строительстве, а также использования средств и активов, выделенных на проектирование и строительство, передает агентство Kazinform.

По данным официальной статистики, общий объем строительных работ в Казахстане за прошлый год достиг 7,6 трлн тенге, увеличившись на 21% по сравнению с 2022 годом.



В целом за 2017–2023 годы строительная отрасль в структуре ВВП занимает в среднем 6,5%.



Вместе с тем, как отметил член Высшей аудиторской палаты Михаил Бортник, в действующих нормативных правовых актах, влияющих на ценообразование в строительстве, имеется целый ряд пробелов и недоработок.



Так, отсутствуют четкие критерии и прозрачность отбора базовых предприятий-поставщиков, на основании которых в дальнейшем ведется наблюдение за ценами и обеспечивается сметно-нормативная база в строительстве. Это касается мониторинга цен на стройматериалы, изделия, конструкции и оборудование. При этом компании не несут ответственности за непредставление установленной формы отчетности (1-СМИО).



Установлены недостатки в законодательстве о государственных закупках. В частности, Правила проведения госзакупок не учитывают положения о реализации проектов строительства в соответствии со сметой подрядчика (офертой).



Кроме того, действующее законодательство позволяет в случае корректировок и удорожаний проектов строительства с сохранением технологии и конструктивной части увеличивать также сумму договоров об оказании услуг технического и авторского надзора. Это приводит к дополнительной нагрузке на бюджет, несмотря на тот же объем надзорных услуг.



В государственном банке проектов строительства, который был создан, чтобы исключить факты завышения стоимости при возведении идентичных объектов, имеется 6 706 проектов. При этом по 5 665 из них (84,5%) отсутствуют авторские (имущественные) права на их использование.



В целом из-за отсутствия действенных инструментов и нормативных требований по применению проектов данного госбанка они используются крайне редко. С января 2021 года запрошено и передано всего 55 проектов, что составляет 5% от количества проектов с наличием авторских прав (1 041 ед.).

— Эти проекты разрабатываются за счет бюджетных средств, попадают в наш каталог, но из-за того, что авторские права не переданы, они не могут повторно применяться. Если заказчик в лице бюджетной или квазигосударственной организации платит деньги за разработку определенного продукта, он должен полностью переходить в собственность заказчика. Сейчас из-за этого тормозится повторное применение уже готовых проектов. Как вы собираетесь решать этот вопрос?» — обратился Алихан Смаилов к представителям уполномоченных госорганов.

Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова прокомментировала, что нет юридических проблем изначально при заключении договора прописать пункты о передаче имущественных прав. Это больше вопрос дисциплины со стороны госорганов. В этой связи она отметила необходимость разработать типовую форму договора по бюджетным проектам, чтобы этот пункт соблюдался по умолчанию.



Госаудит также выявил нарушения и недостатки при реализации конкретных инфраструктурных проектов, отражающие существующие системные проблемы в отрасли. Так, по проекту строительства мостового перехода через Бухтарминское водохранилище в Курчумском районе ВКО произошло удорожание более чем на 31,2 млрд тенге, или на 104%. Стоимость Центра гематологии в Усть-Каменогорске возросла с 32 до 72 млрд тенге, то есть на 125%.



Всего государственным аудитом выявлены

финансовые нарушения на 1,3 млрд тенге;

неэффективное планирование и использование бюджетных средств — более чем на 14,2 млрд тенге;

экономические потери и упущенная выгода — 530 млн тенге.





Также установлено 26 системных недостатков и 88 процедурных нарушений. Материалы по 21 факту с признаками административных правонарушений переданы в уполномоченные органы.