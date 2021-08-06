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Недропользователи заплатят почти 800 млн тенге за нарушения в I полугодии

6 Августа 2021 14:14
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Недропользователи заплатят почти 800 млн тенге за нарушения в I полугодии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство энергетики предъявило претензии недропользователям на 778 млн тенге за административные нарушения и нерациональное использование недр. Об этом рассказал вице-министр ведомства Жумабай Карагаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В рамках госконтроля в сфере углеводорода, газоснабжения и нефтепродуктов в январе-июне 2021 года Минэнерго завершило 94 проверки. Из них разрешительный контроль – 62 (аккредитация газосетевых организаций, лицензирование в сфере углеводородов), внеплановые проверки – 20.

«Наложено и взыскано административных штрафов на общую сумму 38,4 млн тенге. Предъявлено в первом полугодии ущерба за нерациональное использование недр на сумму 739,6 млн тенге, из них взыскано 712 млн тенге», - сказал вице-министр энергетики РК Жумабай Карагаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, в 2020 году Минэнерго провело 169 проверок, из них разрешительный контроль – 125. В результате наложены и взысканы административные штрафы на 47,1 млн тенге, претензии за нерациональное использование недр составили 1 млрд 833 млн тенге, из которых выплатили 646 млн тенге.

«Взыскание ущерба за нерациональное использование недр по оставшейся сумме 1 млрд 187 млн тенге находится в работе», - добавил Карагаев.


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#Правительство РК   #Сельское хозяйство   #Минэнерго РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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