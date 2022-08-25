25 Августа 2022 16:21

Недропользователи будут финансировать научные институты в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов поручил госорганам обеспечить доступ вузов к финансированию недропользователей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главой государства в этом году поддержан новый механизм отчислений недропользователей на финансирование научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», - напомнил Ералы Тугжанов на научно-образовательном форуме, проходящем в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

По его словам, механизм предусматривает создание научно-технических советов при отраслевых государственных органах и Центра научно-технологических инициатив при АО «ФНБ «Самрук-Қазына».

«Поручаю Министерству науки и высшего образования совместно с отраслевыми государственными органами (МИИР, МЭ) и НПП «Атамекен» обеспечить доступ всех вузов и научных институтов к конкурсам на финансирование за счет средств недропользователей, а также прозрачность конкурсных процедур», - сказал зампремьера.