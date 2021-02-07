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    11:22, 07 Февраль 2021 | GMT +6

    Недовесов победил в парном разряде турнира ATP Challenger MTA Open в Анталье

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    АНТАЛЬЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов и его напарник из Украины Денис Молчанов стали чемпионами турнира серии ATP Challenger MTA Open в турецкой Анталье. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КТФ.
    В финале казахстанско-украинская пара играла против американцев Роберта Гэллоуэйа / Алекса Лоусона.
    В первом сете соперники уверенно держали мяч на своих подачах и лишь в девятом гейме Недовесову/Молчанову удалось реализовать брейк-пойнт и забрать первый сет со счетом 6:4. В седьмом гейме второго сета казахстанско-украинская пара взяла подачу соперника и вышла вперед, но при счете 4:3 американцам удалось реализовать обратный брейк.
    Так, партия дошла до тай-брейка, где удача улыбнулась Недовесову / Молчанову - 7:6.
    В матче, длившемся 1 час и 20 минут, Недовесов и Молчанов реализовали два брейк-пойнта из четырех, совершили две двойные ошибки, подали три раза на вылет и выиграли 60 очков. Отметим, что для 33-летнего казахстанца трофей в Анталье стал 17-м на челленджерах в парном разряде. Победив в финале, теннисисты гарантировали себе 2 670 долларов США призовых и 80 очков в зачете рейтинга ATP.

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