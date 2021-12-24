Недоступность жилья из-за высокого роста цен: Предлагается решение вопроса через коллективные инвестиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Казахстанская жилищная компания» предлагает внедрить механизм снижения стоимости жилья. Что подразумевается под этим механизмом и какова текущая обстановка на рынке недвижимости - об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказали в Казахстанской жилищной компании.

Отметим, что в последние годы сектор строительства жилья Казахстана является основным драйвером экономического роста. За период с 2017 по 2020 годы ежегодный ввод жилья увеличился на 40% с 11,1 до 15,3 млн кв. метров, преимущественно за счет многоквартирного жилья. Несмотря на увеличение объемов ввода, жилье остается недоступным для простых людей, так как частные застройщики не готовы предлагать построенные квартиры в доступном ценовом сегменте в целях получения высокого уровня прибыли.

«По состоянию на ноябрь 2017 года стоимость продажи нового жилья составила 253 тысяч тенге за один кв. метр. В ноябре текущего года стоимость возросла до 355 тысяч тенге, рост составил 40%. При этом себестоимость строительства нового жилья, согласно данным Бюро национальной статистики АСПР РК, увеличилась с 131 тысяч тенге до 148 тысяч тенге, рост на 13%», - отмечает Казахстанская жилищная компания.

В то же время стоимость продажи вторичного жилья в ноябре 2017 года составила 185 тысяч тенге за кв. метр, а на аналогичный месяц текущего года эта цифра возросла до 282 тысяч тенге.

Что касается сделок купли-продажи на рынке недвижимости, за 11 месяцев 2017 года проведено 220 686 сделок купли-продажи, а за аналогичный период 2021 года – 464 978 сделок, при этом отмечается рост на 111%.

«Доступное жилье для нуждающихся граждан Казахстана строится за счет государственных средств и в недостаточных объемах. В настоящее время количество очередников акиматов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, составляет более 585 тысяч человек. Ежегодно эта очередь увеличивается на 6% или 30 тысяч человек. В то же время ежегодный ввод в эксплуатацию льготного государственного жилья для данной категории граждан составляет около 25 тысяч квартир. Это даже не покрывает объем ежегодного прироста очередников акиматов», - пояснили в Казахстанской жилищной компании.

Обеспеченность населения жильем на одного человека составляет 22,6 кв. метра, а в соответствии с международными стандартами ООН этот показатель должен составлять 30 кв. метров.

В этой связи АО «Казахстанская Жилищная Компания» предлагает рассмотреть возможность внедрения механизма строительства жилья через коллективные инвестиции и создание кооперативов.

В рамках данного механизма кооператив будет создаваться самими пайщиками при содействии Национальной ассоциации кооперативов и других форм экономических сообществ РК. При этом Единый оператор жилищного строительства может выступать в качестве участника и координатора кооператива. Граждане, нуждающиеся в жилье, смогут вносить средства для приобретения жилья и стать пайщиками. Те смогут определять основные параметры планируемого к строительству жилья: себестоимость, локация, этажность, дизайн, класс комфортности и тому подобное. При этом в качестве земельного участка объекта коллективных инвестиций может выступать массив площадей пайщиков, реализовавших свое право на земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Таким образом, гарантированный спрос будет формироваться со стороны населения.

«В случае недостаточности собственных средств граждан на выкуп жилья, паи кооператива могут быть реализованы в рассрочку до 5-7 лет Единым оператором в качестве альтернативы ипотечным займам.

Также в кооперативе могут участвовать частные инвесторы, которые за счет строительства коммерческого жилья могут частично субсидировать строительство жилья для пайщиков из числа очередников (кросс-субсидирование).

Преимущество механизма строительства жилья через коллективные инвестиции и создание кооперативов заключается в том, что пайщики получают жилье по себестоимости без каких-либо наценок, в том числе через рассрочку оплаты пая с доступными ежемесячными взносами. При этом Единый оператор обеспечивает проектное финансирование кооператива, дополнительный контроль за сохранностью средств пайщиков, строительством объекта и целевым использованием. Пайщики могут также участвовать в приемке готового жилья, что обеспечит многоуровневый контроль качества строительства», - пояснили в Казахстанской жилищной компании.

Эта информация предоставлена, чтобы узнать общественное мнение для возможности дальнейшего претворения в жизнь этой идеи.

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