Недостроенный канал, перекрытие водостока из КР, забитые скважины - о чем говорят жамбылские фермеры

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Отсутствие поливной воды, перекрытие водостока из Кыргызстана, проблемы перехода на капельное орошение, забитые скважины, коррупционные риски - об этих и других своих проблемах жамбылские фермеры рассказали депутатам и членам демократической партии «Ак жол», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал председателя партии Азата Перуашева.

Вместе с акжоловцами и депутатами маслихата председатель партии Азат Перуашев осмотрел русло некогда многоводной реки Талас, превратившейся в небольшой ручей. Встретились с фермерами Байзакского района, пострадавшими от засухи. Разговор проходил у выгоревшего клеверного поля, где не осталось ни одного живого всхода. Фермеры возмущенно рассказали о своей беде.

Основная проблема - незавершенное строительство канала «Сеңкібай», где из 21,8 км подрядчик забетонировал только 800 м в начале русла. Бетонирование всего канала резко сократило бы потери воды, которой хватило бы для орошения 4 тысяч га.

Поступающая по глинистому руслу вода распределяется на 9 шлюзах и до этого сельского округа практически не доходит. В результате в этом году сельчане остаются без дохода и средств к существованию.

Помимо проблемы канала, фермеры высказали ряд других моментов:

1. Перекрытие водостока из Кыргызстана - соседи ссылаются на отсутствие воды в Кировском водохранилище (член совета филиала демпартии Шынгыс Абдрахманов за день до этой встречи ездил на указанное водохранилище и подтвердил резкое падение уровня воды). Между тем, фермеры сообщают, что кыргызская сторона построила как минимум два водоотвода выше Кировского водохранилища и производит водозабор выше по течению, скрытно от внешних наблюдателей и нарушая порядок использования трансграничных рек.

2. Дехкане возмущены тем, что в начале года руководство района и отделения Казводхоза заверяло их в благоприятных прогнозах и достаточности воды на предстоявший поливной сезон. В результате, многие хозяйства сделали ставку на влаголюбивые культуры (лук, свёклу), что привело к резкому увеличению потребления воды.

3. Фермеры воспринимают советы чиновников о переходе на капельное орошение - как издёвку: для этого нужно строительство накопительных резервуаров, а как накапливать, если воды не хватает на текущие нужды?

4. Собеседники высказались об отсутствии грамотного консультирования хозяйств, на каких землях лучше выращивать ту или иную культуру. «На богаре всегда затраты воды намного выше по причине свойств почвы. Там нельзя сажать лук или свёклу, но именно там их сейчас и сажают, вместо традиционно поливных земель. А затем проводят полив, при котором вся влага уходит в глубину, без пользы для растений, и воды требуется больше».

5. Сельчане уверены, что в распределении воды присутствует коррупция: владельцы крупных наделов в 500 и более га перекупают смотрителей (мурабов) и не оставляют влагу для тех, кто засеял 5-10 га.

6. В округе ранее действовали 12 артезианских скважин. Но после 90-х ими никто не занимался, и скважины забились. Несколько лет назад с высоких трибун говорилось, что принята программа по восстановлению артезианов, но здесь дальше слов дело не пошло, а своими силами это сделать невозможно. Даже в обычных колодцах вода с 3-4 метров ушла на 8-12 м., и т.д.

7. Создавшиеся условия представляют угрозу и для животноводства. На содержание одной головы КРС по их подсчетам нужен корм (сено, клевер) стоимостью 1,5 тысячи тг/день. «Сегодня корову дешевле зарезать, чем прокормить».

8. Фермеры признательны за вчерашнее решение премьера Алихана Смаилова о выделении помощи из резерва правительства. Но задаются вопросами о системных подходах на перспективу: как им быть дальше?Есть ли смысл надеяться на завершение строительства канала и восстановление скважин? Что сеять? Или все бросать и уезжать в город? Кто им там даст жилье и работу? И т.д.

Азат Перуашев попросил акжоловцев обобщить озвученные проблемы, предложить варианты решений. Где нужно участие центральных органов - передать фракции партии «Ак жол» в Мажилисе для диалога с Правительством.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства Кыргызстана прокомментировали ситуацию с подачей воды Жамбылской области Казахстана.