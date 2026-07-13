Недостроенный спорткомплекс ввели в эксплуатацию в Жамбылской области

Объект в селе Акарал Меркенского района Жамбылской области зарегистрировали до завершения работ, а проектную документацию скорректировали лишь спустя несколько месяцев, передает корреспондент агентства Kazinform.

Иск в суд подало управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области. Ведомство потребовало признать недействительными акт приемки спортивного комплекса и его государственную регистрацию.

Специализированный межрайонный экономический суд установил, что на момент подписания документов строительство объекта еще продолжалось. Несмотря на это, комплекс официально приняли в эксплуатацию и зарегистрировали.

Проверка также выявила существенные расхождения между возведенным зданием и первоначальным проектом. В ходе строительства были изменены конструктивные решения, размеры и высота комплекса, его площадь, а также устройство кровли.

При этом откорректированный проект и положительное заключение экспертизы предприниматель получил только через несколько месяцев после регистрации объекта.

Нарушения обнаружили и при оформлении акта приемки. Документ подписало лицо, которое не было указано в первоначальной документации в качестве специалиста, осуществляющего авторский надзор. Кроме того, акт не направили в орган государственного архитектурно-строительного контроля в установленном порядке.

Суд удовлетворил иск управления и признал недействительными акт приемки спортивного комплекса в эксплуатацию и его государственную регистрацию.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее мы рассказывали, почему в Таразе годами стоят заброшенные стройки.