Недостаток воды возможен в Нур-Султане в ближайшие годы
«У нас в ближайшей перспективе не будет достаточно воды, если мы не построим новую насосно-фильтровальную станцию, над которой мы сейчас работаем, стройка идет. Сейчас у нас имеется две насосно-фильтровальной станции, третью мы строим, ее запустим в следующем 2023 году. Первый этап – 30 тыс. кубометров воды, или 1/3, будет запущен в этом году. Общая мощность – 105 тыс. кубометров воды. Сейчас, летом в частном секторе давление воды падает. Почему? Частный сектор начинает поливать огород, и в некоторых многоэтажках тоже эта сложность наблюдается, поэтому, когда мы НФС-3 построим, эта проблема будет решена», - сказал градоначальник на встрече с предпринимателями в столице.
По его словам, в перспективе необходимо строительство еще одной такой станции. Помимо этого, чтобы обеспечить в долгосрочной перспективе жизнедеятельность столицы, нужно решить ряд вопросов по инженерным сетям. В том числе тепло, вода, электричество и вопросы ливневой канализации.
Ранее А.Кульгинов рассказал о текущей ситуации по строительству коммунального долгостроя – ТЭЦ-3, который строится уже больше 10 лет.