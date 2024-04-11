Депутат Сената Сакен Арубаев заявил о недостаточном объеме запланированных для развития сельскохозяйственной отрасли средств, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В рамках национального проекта по развитию агропромышленного комплекса на 2021–2025 годы в Жамбылской области вложено значительное финансирование. Около 30,6 млрд. тенге было выделено для более чем 11 тыс. сельхозтоваропроизводителей. В текущем году, средств на развитие сельскохозяйственной отрасли запланировано недостаточно. Например, для производства сахарной свеклы на площади 9,8 тыс. га требовалось 8,6 млрд тенге, однако выделяется лишь 2 млрд тенге, — сказал Сакен Арубаев в своем депзапросе.

Также по его словам, не были предоставлены субсидии на минеральные удобрения, необходимые для увеличения посевных площадей.

— Одна из основных проблем — довести показатель модернизации самоходных колесных тракторов и комбайнов до 10 процентов. А у крестьян все меньше шансов приобрести технику за счет собственных средств. На сегодняшний день, кредитование на приобретение техники и оборудования, а также проведение первоначального авансового платежа в рамках программы субсидирования ставки вознаграждения при лизинге находят свое решение. Тем не менее, только в случае погашения суммы субсидий по ранее заключенным договорам и авансовых платежей на предстоящие проекты, есть возможность дополнительно охватить 100 единиц различной техники. Но этот вопрос остается в числе нерешенных, — заявил сенатор.

Кроме того, он подчеркнул, что и в сфере животноводства региона ситуация также напряженная. Несмотря на выделенные 5,3 млрд тенге на развитие этой отрасли, сумма займа из резервных заявок, оставшихся с предыдущего года составила 2,6 млрд тенге, что угрожает дальнейшему развитию животноводства.