17 Мая 2022 11:19

Недостаточная кормовая база сдерживает развитие животноводства – Минсельхоз РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Также существуют проблемы с продуктивностью пастбищных угодий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Темпы развития животноводческой отрасли оставляют желать лучшего, хотя для этого созданы все необходимые условия», - сказал министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев в ходе заседания Правительства.

Глава МСХ отметил, что по ряду животноводческой продукции сохраняется импортозависимость. Такая тенденция сохраняется по мясу птицы, мясной и молочной продукции, хотя существующие возможности позволяют быть в числе крупнейших не только региональных, но и мировых экспортеров животноводческой продукции.

«Как показывает анализ, главным сдерживающим фактором ускоренного развития животноводства и повышения его продуктивности является недостаточная кормовая база», - пояснил Ербол Карашукеев.

Министр добавил, что на сегодняшний день обеспеченность грубыми кормами составляет 80%, сочными кормами – 40%, концентрированными кормами – 50%.

«Хотя для стабильного развития животноводства помимо полной обеспеченности должен быть еще и страховой запас кормов. Кроме того, существуют проблемы с продуктивностью пастбищных угодий из-за их интенсивного использования без соответствующей работы по улучшению», - проинформировал Ербол Карашукеев.

В целях решения проблемы кормовой базы в прошлом году министерством была разработана Дорожная карта по развитию отрасли кормопроизводства на 2022-2025 годы.

«Однако на местах все еще нет системной работы по реализации указанных в ней мероприятий, продолжается процесс развития животноводства без учета кормовой базы», - заключил Ербол Карашукеев.

Ранее сообщалось, что удельный вес племенного КРС вырос в РК с 7% до 13% к общему поголовью скота.