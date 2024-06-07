Недостаточная эффективность и потери бюджета: ВАП озвучила итоги аудита налогового и таможенного администрирования

Итоги государственного аудита налогового и таможенного администрирования за 2023 год рассмотрены на заседании Высшей аудиторской палаты под председательством Алихана Смаилова, передает агентство Kazinform.

В 2023 году зафиксировано недостижение плана по налоговым поступлениям на сумму 1,4 трлн тенге. В частности, не исполнен прогноз по 3 крупным бюджетообразующим налогам: КПН, НДС на ТВП, НДС на импорт. Это стало возможным ввиду завышения прогноза.



Согласно отчету Комитета госдоходов, республиканский бюджет обеспечен дополнительными поступлениями почти на 944 млрд тенге за счет налогового и таможенного администрирования. Однако, по оценке Высшей аудиторской палаты, эта цифра составила чуть более 709 млрд тенге, то есть меньше на 234 млрд тенге.



Выявлено, что органами госдоходов допускаются факты несвоевременного формирования и направления уведомлений об устранении нарушений камерального контроля, что привело к потерям бюджета на сумму 1,9 млрд тенге. Установлены факты необоснованного возврата НДС из бюджета на сумму свыше 240 млн тенге.



Процедуры реабилитации и банкротства недостаточно эффективны и сводятся к погашению социальных требований и возмещению расходов банкротных и реабилитационных управляющих. В 2023 году ликвидированным банкротам списано неуплаченных долгов на сумму свыше 3,5 трлн тенге, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 1 трлн тенге. Выявлены факты назначения банкротными управляющими аффилированных лиц, что создает условия для различных злоупотреблений в ущерб интересам кредиторов.



Несмотря на объединение таможенных и налоговых органов, не налажено надлежащее взаимодействие и обмен сведениями из баз данных в рамках таможенного администрирования, что влечет риски потерь бюджета по уплате таможенных платежей и налогов.



В рамках заседания Алихан Смаилов обратил внимание руководства КГД на важность совершенствования процедур реабилитации и банкротства, чтобы этот механизм не становился лазейкой для ухода от уплаты налогов. К значимым проблемам он также отнес безрезультативные блокировки электронных счетов-фактур бизнеса и факты занижения стоимости товаров при таможенном администрировании, что не только искажает данные «зеркальной» статистики, но и приводит к недопоступлению платежей в бюджет.

- По многим вещам не первый год вопросы поднимаются. Поэтому здесь нужно ответственно подойти и принять реальные меры для улучшения ситуации. Потенциал есть. Конкретные рекомендации вам будут даны, — сказал Алихан Смаилов, обращаясь к руководству КГД.



В свою очередь глава ведомства Жандос Дуйсембиев отметил, что по всем выявленным недостаткам будет проведена соответствующая работа. В частности, сейчас тестируется система автоматизации процессов таможенного администрирования, которая позволит сделать весь товарооборот на МЦПС «Хоргос» прозрачным. Также планируется внесение изменений в закон о банкротстве и реабилитации с усилением контроля за счет автоматизации.



В заседании также приняли участие министр финансов Мади Такиев и представители других госорганов финансового блока.