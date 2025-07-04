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    15:07, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Недостатки выявили в ходе строительства трассы Кызылорда–Жезказган

    Представители Кызылординского областного филиала Национального центра качества дорожных активов провели проверку качества дороги Кызылорда–Жезказган, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу филиала.

    В ходе строительства автодороги Кызылорда–Жезказган выявлены недостатки
    Фото: Национальный центр качества дорожных активов

    Магистраль, которая не ремонтировалась более 40 лет, сейчас активно реконструируется. 204 километра этой дороги проходят по территории области. На сегодня более 180 километров уже покрыто асфальтом.

    — С начала года специалисты отобрали 201 пробу дорожно-строительных материалов, в 11 из них были выявлены дефекты. Подрядчикам выданы рекомендации по устранению нарушений, 10 из них уже были устранены. По одной пробе работы по исправлению всё ещё продолжаются, — сообщил директор филиала Максат Муканов.

    8 проб, взятых с нового асфальтового покрытия, не соответствовали стандартам. Из них 4 участка были переасфальтированы. Подрядчики сейчас работают над устранением остальных недочётов.

    — Строительство автодороги на территории Кызылординской области достигло финиша. Специалисты тщательно проверяют каждый участок, оперативно выявляют и способствуют своевременному устранению недостатков, — отметил Максат Муканов.

    Завершение строительства участка дороги в пределах Кызылорды запланировано на этот год. Также начаты работы на участке, проходящем по территории области Улытау.

    Ранее нарушения были выявлены при ремонте дорог в Уральске.

    Теги:
    Дороги Кызылорда Регионы Казахстана Трассы Жезказган Ремонт дорог
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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