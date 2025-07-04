Недостатки выявили в ходе строительства трассы Кызылорда–Жезказган

Магистраль, которая не ремонтировалась более 40 лет, сейчас активно реконструируется. 204 километра этой дороги проходят по территории области. На сегодня более 180 километров уже покрыто асфальтом.

— С начала года специалисты отобрали 201 пробу дорожно-строительных материалов, в 11 из них были выявлены дефекты. Подрядчикам выданы рекомендации по устранению нарушений, 10 из них уже были устранены. По одной пробе работы по исправлению всё ещё продолжаются, — сообщил директор филиала Максат Муканов.

8 проб, взятых с нового асфальтового покрытия, не соответствовали стандартам. Из них 4 участка были переасфальтированы. Подрядчики сейчас работают над устранением остальных недочётов.

— Строительство автодороги на территории Кызылординской области достигло финиша. Специалисты тщательно проверяют каждый участок, оперативно выявляют и способствуют своевременному устранению недостатков, — отметил Максат Муканов.

Завершение строительства участка дороги в пределах Кызылорды запланировано на этот год. Также начаты работы на участке, проходящем по территории области Улытау.

Ранее нарушения были выявлены при ремонте дорог в Уральске.