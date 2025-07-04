Нарушения при ремонте дорог выявлены в Уральске

Как сообщил член общественного совета Западно-Казахстанской области, юрист Бауыржан Ахметжан на своей странице в социальной сети Facebook, в указанном посёлке планируется провести асфальтирование 38 улиц. Общая стоимость работ, выполняемых подрядчиком, составляет 1,2 миллиарда тенге.

По словам Ахметжана, 30 мая прошлого года был подписан договор между акимом посёлка Зачаганск Аккали Аубекеровым и директором ТОО «Айдана» Арменом Амирханяном.

Сметная стоимость проекта составляет 1 199 923 580 тенге. Согласно проекту, на 38 улицах общей протяжённостью 24 километра планируется строительство дорог с применением технологии укладки щебёночного покрытия с обработкой вяжущими материалами (АНТ).

Фото: Гайсагали Сейтак / Kazinform

— На сегодняшний день дорожное покрытие было уложено на 17 улицах, что составляет порядка 12 километров. Подрядной организации было выплачено 689,2 миллиона тенге. Ранее специалисты Западно-Казахстанского филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» провели проверку, в ходе которой были выявлены различные недостатки: трещины на асфальте, выход битума на поверхность, проседание и разрушение покрытия, его крошение, появление колейности, недостаточное уплотнение асфальта, а также несоответствующая проекту толщина покрытия на некоторых участках. После поступления жалоб от жителей микрорайона «Сарытау» мы провели общественный контроль совместно со специалистами. В процессе проверки было установлено, что отобранные керны соответствуют установленным нормативам, — сообщил Бауыржан Ахметжан.

Начальник отдела Западно-Казахстанского филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» Даурен Амиров уточнил, что сотрудники центра провели 10 проверок на объекте текущего ремонта в посёлке Зачаганск с целью выборочной экспертизы качества строительных материалов и выполняемых работ.

Фото: Национальный центр качества дорожных активов

— В результате было выявлено 10 видов дефектов. В частности, были зафиксированы нарушения технологических требований, отклонения геометрических параметров дорожного покрытия от проектных, а также иные недостатки. Кроме того, в нашей лаборатории были испытаны 15 образцов дорожно-строительных материалов. Один из образцов — асфальтобетонная смесь — не соответствовал требованиям нормативной документации по гранулометрическому составу, физическим и механическим характеристикам, — отметил Амиров.

По его словам, в сфере дорожного строительства наблюдаются системные проблемы. Так, со стороны заказчиков на проведение экспертизы качества работ и строительных материалов выделяется крайне недостаточное финансирование — зачастую оно не достигает и одного процента от общей стоимости проекта.

Также существует значительная нагрузка на подрядные организации — одна компания может одновременно выполнять от 7 до 10 проектов, в связи с чем остро ощущается нехватка специализированной техники.

Графики производства работ часто нарушаются, в результате чего строительство и монтажные работы затягиваются до осеннего периода.

Фото: Национальный центр качества дорожных активов

— У большинства подрядных организаций отсутствуют собственные асфальтобетонные заводы. Кроме того, на строительных объектах не предусмотрены дорожные лаборатории, что приводит к несоблюдению технологических условий укладки асфальта, в частности температурного режима. Также многие подрядчики используют тяжёлую строительную технику на недавно отремонтированных участках, что приводит к их разрушению. В настоящее время отсутствует система индивидуального закрепления специалистов технического надзора за конкретными проектами. Один инженер технического надзора может быть прикреплён сразу к нескольким объектам, что делает контроль поверхностным и недостаточным, — подчеркнул Даурен Амиров.

Согласно информации заместителя акима посёлка Зачаганск Асылжана Хайруллина, на сегодня асфальтовое покрытие уложено на 25 из 38 запланированных улиц.

— Дороги по технологии АНТ укладываются исключительно на коротких улицах, по которым не проходит общественный транспорт и не осуществляется движение грузовых автомобилей. Все выявленные в процессе строительства недостатки, а также работы, не соответствующие установленным требованиям, будут полностью устранены. После этого специалисты «Национального центра качества дорожных активов» повторно проведут проверку и осуществят приёмку. Кроме того, в соответствии с условиями заключённого договора, подрядная организация предоставляет трёхлетнюю гарантию на построенные дороги. В целом из 170 улиц посёлка на 79 отсутствует асфальтовое покрытие. Для основных магистралей и улиц с интенсивным движением разрабатывается отдельная проектно-сметная документация, после чего на них будут проводиться соответствующие работы, — сообщил Асылжан Хайруллин.

Житель улицы Гульзар в посёлке Зачаганск Ренат Федянин выразил обеспокоенность по поводу качества проводимых дорожных работ.

— Жители нашей улицы более тридцати лет испытывают серьёзные неудобства из-за отсутствия дороги. Мы искренне рады тому, что в этом году наша улица была включена в список из 38, подлежащих ремонту. В настоящее время начались подготовительные работы — срезка старого покрытия. Теперь главное, чтобы строительство не затянулось, а дорога была выполнена качественно и с соблюдением всех стандартов, — отметил Ренат Федянин.

Напомним, ранее мы сообщали о случаях укладки асфальта в Западно-Казахстанской области в дождливую погоду.