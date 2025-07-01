Дорогу ремонтировали под дождем в Западно-Казахстанской области

На видеозаписи женщина комментирует, что дорожные работы проводятся с нарушением качества.

Филиал АО НК «ҚазАвтоЖол» по ЗКО подтвердил, что 27 июня велись плановые ремонты по закладке ям на 349-м километре автодороги республиканского значения Атырау — Уральск.

Повреждённые участки покрытия были вырезаны и обработаны битумом. Однако во время укладки асфальтобетонной смеси начался дождь.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, подрядная организация решила завершить работы, чтобы избежать угрозы для дорожного движения и обеспечить беспрепятственный проезд транспорта. Тем не менее, филиал «ҚазАвтоЖол» не принял объёмы работ, выполненные под дождём, из-за несоответствия технологическим требованиям.

— В соответствии с контрактными обязательствами подрядная организация ТОО «ҚАЖсервис» (филиал ЗКО) обязалась устранить выявленные недостатки и переложить асфальтобетонную смесь за свой счёт на этом участке. Из-за дождя работы были перенесены и возобновлены сегодня. Также «ҚазАвтоЖол» ЗКО пообещал усилить контроль за соблюдением технологического регламента при дорожных работах, с учётом погодных условий, — сообщили в ведомстве.

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