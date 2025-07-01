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    15:19, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Дорогу ремонтировали под дождем в Западно-Казахстанской области

    В социальных сетях распространилось видео, где во время дождя кладут асфальт на дороге в ЗКО, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дорогу ремонтировали под дождем в Западно-Казахстанской области
    Фото: кадр из видео

    На видеозаписи женщина комментирует, что дорожные работы проводятся с нарушением качества.

    Филиал АО НК «ҚазАвтоЖол» по ЗКО подтвердил, что 27 июня велись плановые ремонты по закладке ям на 349-м километре автодороги республиканского значения Атырау — Уральск.

    Повреждённые участки покрытия были вырезаны и обработаны битумом. Однако во время укладки асфальтобетонной смеси начался дождь.

    Несмотря на неблагоприятные погодные условия, подрядная организация решила завершить работы, чтобы избежать угрозы для дорожного движения и обеспечить беспрепятственный проезд транспорта. Тем не менее, филиал «ҚазАвтоЖол» не принял объёмы работ, выполненные под дождём, из-за несоответствия технологическим требованиям.

    — В соответствии с контрактными обязательствами подрядная организация ТОО «ҚАЖсервис» (филиал ЗКО) обязалась устранить выявленные недостатки и переложить асфальтобетонную смесь за свой счёт на этом участке. Из-за дождя работы были перенесены и возобновлены сегодня. Также «ҚазАвтоЖол» ЗКО пообещал усилить контроль за соблюдением технологического регламента при дорожных работах, с учётом погодных условий, — сообщили в ведомстве.

    Мы писали, что за плохую дорогу подрядчик в Жамбылской области получил штраф 1,9 млн тенге. 

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол ЗКО Регионы Казахстана Западно-Казахстанская область Ремонт дорог
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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