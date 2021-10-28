Недостатки небольших поликлиник перечислили в горздраве Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – И.о. руководителя управления общественного здравоохранения столицы Алия Рустемова озвучила недостатки строительства небольших поликлиник в рамках проекта «Доктор у дома», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть как положительные моменты, так и отрицательные. Положительные заключаются в том, что снята нагрузка на крупные поликлиники. Но вместе с тем, есть моменты. Что такое «Доктор у дома»? Это предполагает оказание первичной медико-санитарной помощи. То есть, это не амбулаторная поликлиническая помощь, которая включает в себя еще и консультативно-диагностические услуги», - сказала Алия Рустемова на заседании постоянной комиссии городского маслихата.

По ее словам, в основном, это небольшие поликлиники, небольшие центры ПМСП, небольшие амбулатории на 5 тысяч населения.

«Если необходимы консультации узких специалистов, то пациенту приходится ездить в те медорганизации, с которыми заключен договор субподряда, такие моменты есть. Поэтому, для нас было бы удобно, если бы инвесторы строили бы не вот такие мелкие амбулатории, а именно крупные поликлиники, полностью оснащенные всем медицинским оборудованием, где будет находиться не только участковая сеть, но и узкие специалисты», - отметила спикер.

«Понятно, что есть такие узкие специальности, которых нет во всех поликлиниках, такие как профпатолог, ревматолог. Но основные специальности в любом случае должны быть. Поэтому мы сейчас ориентированы на более крупные поликлиники, и они нам подали заявки», - заключила А. Рустемова.