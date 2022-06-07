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Недостатка не должно быть – глава Минсельхоза о запасах продуктов

Автор:  
Акбота Кузекбай
7 Июня 2022, 15:07
Недостатка не должно быть – глава Минсельхоза о запасах продуктов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Посевные площади социально значимых товаров увеличили в Казахстане. В связи с принятыми мерами дефицита продуктов не должно быть. Об этом заявил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основная задача Минсельхоза, как пояснил Ербол Карашукеев, заключается в том, чтобы было достаточное количество сырья для производства товаров.

«Сейчас увеличились посевные площади, особенно по социально значимым товарам – по картофелю, подсолнечному маслу. Наша основная задача, чтобы крестьяне посеяли и собрали хороший урожай. Здесь не все только от нас зависит. Но все, что от нас зависело по удешевленному топливу, по семенам, удобрениям – принимали меры по удешевлению. Бюджетных средств заложено достаточно и недостатка в товарах не должно быть», - сказал министр сельского хозяйства журналистам после заседания Правительства.

Что касается цен на продукты питания, министр прокомментировал, что они зависят не только от контроля со стороны от Правительства, но и от мирового рынка.

«Допустим, если цена на тот же картофель, подсолнечное масло будет расти, то мы будем здесь принимать сбалансированные меры, чтобы весь товар не ушел за границу и чтобы у нас цены резко не выросли», - пояснил Ербол Карашукеев.

Ранее глава Минсельхоза сообщил, что Казахстан рассматривает вопрос о продлении квоты на экспорт зерна и муки до 1 сентября.


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