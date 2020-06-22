Недорогие многофункциональные спорткомплексы призвал строить Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – С работой многофункционального спортивного комплекса в Таразе ознакомился аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, в воскресенье, 21 июня, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев совершил очередной объезд по городу Таразу и проинспектировал ход реализации ряда проектов по развитию областного центра.

Все помещения частного многофункционального спортивного комплекса «ATHLETIC», который посетил глава региона, оснащены полным набором спортивного оборудования и инвентаря для успешного проведения, как учебно-тренировочных сборов национальных команд Казахстана, так и соревнований по различным видам спорта. Здесь имеется круглогодичное оснащение автономным отоплением, горячей и холодной водой, предусмотрены для удобства спортсменов отдельные блоки душевой, раздевалки и санузла.

Комплекс «ATHLETIC» был введен в эксплуатацию в январе 2009 года. В спорткомплексе культивируются такие виды спорта, как футбол, волейбол, бокс, все виды борьбы, дзюдо, таэквондо, тяжелая атлетика, армрестлинг и другие. Общая площадь комплекса составляет 29 600 кв. м, площадь строений – 19 205 кв. м. На этой территории размещены девять спортивных залов, две игровые площадки и два бассейна.

Бердибек Сапарбаев высоко оценил материально-техническое оснащение спорткомплекса, отметив, что жамбылские и спортсмены, а также спортсмены из других областей, могли бы проводить здесь учебно-тренировочные сборы.

«Управлению спорта необходимо перенимать опыт у частных предпринимателей в том, как можно строить недорогие и современные многофункциональные комплексы. Это позволит не только сэкономить бюджетные средства, но и охватить спортивной инфраструктурой больше жителей области», - отметил глава региона.

В Жамбылской области растет число объектов и расширяется спектр услуг в рамках государственно-частного партнерства, в том числе и в спортивной сфере.

По информации областного управления физической культуры и спорта акимата области, в регионе имеется более 2 340 спортивных объектов. Это крупнейший в стране Дворец спорта «Тараз-Арена», 17 стадионов, 20 спортивных комплексов, более 1 200 спортивных площадок, 630 спортивных залов, 450 футбольных полей. В сельской местности расположено более половины спортивных объектов региона.