Недопустимо выделять средства на ненужные исследования - Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу финансирования науки, передает МИА «Казинформ».

«Мы планомерно увеличиваем финансирование науки, к 2025 году оно будет доведено до 1% от ВВП. При этом недопустимо выделять средства на ненужные исследования, которые часто никто и не читает. Должен быть жесткий спрос и конкретная отдача от каждой научной работы», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.