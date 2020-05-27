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Недопустимо выделять средства на ненужные исследования - Президент

27 Мая 2020 21:22
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Недопустимо выделять средства на ненужные исследования - Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу финансирования науки, передает МИА «Казинформ».

«Мы планомерно увеличиваем финансирование науки, к 2025 году оно будет доведено до 1% от ВВП. При этом недопустимо выделять средства на ненужные исследования, которые часто никто и не читает. Должен быть жесткий спрос и конкретная отдача от каждой научной работы», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Наука,
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