Недопустимо противопоставлять искусство и культуру религии — Ерлан Карин
Первый заместитель руководителя Администрации Президента Ерлан Карин на странице в Facebook отметил, что в Казахстане на первом месте стоят законы государства, а не религиозные ограничения, и отметил важность поддержки образования, науки, искусства и культуры, передает Kazinform.
— Увидел в Сети видео, где мужчина, выступая с пожеланием на тое, произнес неуместную проповедь. Его неприемлемые высказывания в адрес женщин, а также негативное отношение к певцам и музыкальному искусству совершенно чужды нашим ценностям. Это не соответствует нашему национальному мировоззрению. Казахстан — светское государство. Наш главный ориентир — Конституция. В нашей стране на первом месте стоят не религиозные ограничения, а законы государства. Так же недопустимо противопоставлять искусство и культуру религии. Это проявление крайности. Государство выбрало иной путь — путь поддержки образования, науки, искусства и культуры, — пишет Ерлан Карин.
По его словам, подобное публичное разделение людей и навязывание им собственных взглядов противоречит нормам уважения и этики.
— Мы ценим взаимное уважение, культуру общения и достоинство каждого человека. Именно поэтому в нашей стране уделяется особое внимание формированию новой общественной этики. Как общество, мы должны противостоять подобным действиям, противоречащим нашей национальной идентичности и государственным принципам, — отметил Ерлан Карин.