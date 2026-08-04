Недопустимо противопоставлять искусство и культуру религии — Ерлан Карин

— Увидел в Сети видео, где мужчина, выступая с пожеланием на тое, произнес неуместную проповедь. Его неприемлемые высказывания в адрес женщин, а также негативное отношение к певцам и музыкальному искусству совершенно чужды нашим ценностям. Это не соответствует нашему национальному мировоззрению. Казахстан — светское государство. Наш главный ориентир — Конституция. В нашей стране на первом месте стоят не религиозные ограничения, а законы государства. Так же недопустимо противопоставлять искусство и культуру религии. Это проявление крайности. Государство выбрало иной путь — путь поддержки образования, науки, искусства и культуры, — пишет Ерлан Карин.